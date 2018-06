Fahrerflucht in Wallisellen

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 29-jährige Frau in Wallisellen auf der Neugutstrasse auf ihrem Velo in Richtung Bahnhof. Kurz vor der Einmündung Breitestrasse wurde die Frau von einem Auto überholt und während dieses Manövers von dem Fahrzeug gestreift.

Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich dabei mittelschwer. Statt sich um die Velofahrerin zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher (oder die Unfallverursacherin) einfach weiter. Die verletzte Frau wurde von einer Ambulanz in ein nahes Spital gefahren.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Wer am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, die Geschehnisse beobachtet hat, soll sich doch bei der Polizei melden (Telefon 044 247 38 70).

