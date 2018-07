Falsches Wappen ist jetzt richtig

Das geschriebene Wort ist massgebend, wenn es um Hohheitszeichen, offizielle Beflaggungen und um Wappen geht. So wird das Klotener Stadtwappen neuerdings wie folgt definiert: «In Rot ein halber, mit Adlerfängen bewehrter, silberner Löwe.» Dieser Satz ist etwas erweitert worden und wird nun im offiziellen Verzeichnis der Zürcher Gemeindewappen so vermerkt.

Der Stadtrat hat es so beschlossen, wie es in einer aktuellen Mitteilung heisst. Der städtische Löwe ist nun also mit Vogelkrallen ausgestattet. Bis anhin stand nirgends, dass diese spezifische Raubkatze Klotener Herkunft eben keine Tatzen, sondern Füsse wie ein Vogel hat. Weil die Beschreibung des Wappens, Blasonierung genannt, und nicht etwa die bildliche Darstellung verbindlich ist, wurde schliesslich der Text angepasst.

Der kleine Zusatz in der Blasonierung kommt allen Einheimischen entgegen, die es genau nehmen. Sie müssen ihre alten Flaggen und Wappen mit den falschen Löwenfüssen nicht wegschmeissen. Und nicht zuletzt hat sich der Stadtrat mit seiner Wappenkorrektur auch selber geholfen. Denn so kann auch die Stadtverwaltung das offizielle Briefpapier, den Internetauftritt, allfällige Stempel und Abzeichen mit den Vogelkrallen behalten und weiterverwenden.

Die langen Krallen an der Stadthaus-Fassade

Auch das Löwenemblem an der Fassade des Stadthauses muss nach der neuen Regel wohl nicht ersetzt werden und dürfte hängen bleiben. Der Metalllöwe ist zwar nicht so detailgenau ausgearbeitet wie sein Artgenosse im offiziellen Stadtwappen, aber seine langen Krallen dürften wohl grosszügigerweise gerade noch als Adlerfänge durchgehen.

Ausgelöst hat das Ganze ein EVP-Vorstoss im Parlament vor bald einem Jahr, welcher auf eine regelmässige Beflaggung des Stadthauses abzielte. Dabei kam die Frage auf, wie das offizielle Stadtwappen denn eigentlich auszusehen hat. Klotens Regierung hat in der Folge festgestellt, dass unterschiedliche Darstellungen des eigenen Wappen-Löwen im Umlauf sind. Die offizielle Antwort hat der Stadtrat nun gleich selbst geliefert.

Die bisherige Blasonierung «In Rot ein halber silberner Löwe» wurde vom Gemeinderat einst am 29. November 1927 mit einer entsprechenden Darstellung festgelegt, heisst es in der Stadtratsmitteilung. Seit bald 91 Jahren werde das auch so nach Artikel 5 des Wappenschutzgesetzes in der Liste der Hoheitszeichen des Instituts für Geistiges Eigentum geführt, gibt man zu bedenken. Weil in der Blasonierung der Löwe aber nicht genauer definiert wurde, zeigte das bisher richtige Wappen einen Löwen mit einer für Raubtiere artgerechten Pfote.

Auf historischen Abbildungen erinnerten die abgebildeten Extremitäten jedoch oft an die Klauen eines Greifvogels, halten die Politiker fest. Für viele Klotenerinnen und Klotener gehörten zum Klotener Löwe deshalb solche Fänge und keine kommunen Tatzen. Die neue Blasonierung macht die Vogelkrallen nun offiziell. Das geänderte Wappen ist gemäss Stadtrat nun auch in der Liste für geistiges Eigentum eingetragen. (Zürichsee-Zeitung)