Fest für den Jubilar in der Dorfmitte

Vor 225 Jahren liess der Löwenwirt in Bassersdorf den ersten «laufenden» Brunnen erstellen. Das Wasser lieferte eine Quelle oben in der Schafmetzg. Der Brunnentrog, ein Monolith, wurde aus einem einzigen Muschelkalksteinblock gemeisselt. Heute kann man sich die Herstellung und den Transport eines so mächtigen Objekts mit den damaligen Mitteln kaum mehr vorstellen.

Seit 25 Jahren – mit einer Ausnahme, als die Gemeinde Gebühren für die Benützung des Festplatzes verlangte –, findet das Brunnenfest statt.Zusammen mit den Schmieden in der Schmitte organisierte am Samstag der Zapfenclub ZCB den Anlass. Heute gehören dem ZCB noch 17 Mitglieder an. Gegründet wurde der Club 1967 von 17- bis 20-jährigen Jugendlichen, wie Gründungsmitglied Heinz Fürst berichtet. Geselliges Zusammensein steht auch heute noch im Mittelpunkt, dazu kommt die Organisation des jährlichen Bunnenfestes.

Den Männern vorbehalten

Komplikationen mit der #Me Too-Bewegung kennt man im ZCB nicht, Frauen dürfen nur bei öffentlichen Anlässen mitmachen. Früher noch trafen sich die Clubmitglieder mit Angehörigen in Zelten bei einem Pfingstlager irgendwo im Wald, mit gemeinsamem Kochen am offenen Feuer. Geblieben ist eine gemütliche Reise im Herbst. Wer dem Club beitreten will, muss Sohn eines Clubmitglieds sein. Im digitalen Zeitalter ist die Nachfrage für ein Mitmachen allerdings gering. Es ist absehbar, dass es den Club irgendwann nicht mehr gibt.

Nebenan, in der Schmitte, hämmerte Marcel Künzle kräftig auf einem glühenden Eisen herum. Vor zehn Jahren wurde er angefragt, ob er im Team der Schmiede mitmachen möchte und sagte zu: «Als Metallbauer habe ich eine Beziehung zum Material, und seither engagiere ich mich in der Schmitte.»

Die Bearbeitung von Eisen braucht Kraft und Geschick. Drei professionelle Schmiede vermitteln den anderen Teammitgliedern das nötige Wissen. Ernst Kuhn ist einer der Profis. Er erlernte den Beruf eines Hufschmiedes und übte diese Tätigkeit auch im Militär aus.

Jeden Diensttag trifft sich die Gruppe und stellt eiserne Gegenstände zum Verkauf oder auf Bestellung her. «Kundenarbeiten fertigen wir allerdings ohne Terminvorgaben an, es darf kein Muss sein, sonst geht die Freude verloren», erklärte Kuhn. Im Ausstellungsraum oberhalb der Werkstätte mit den Ambossen, ist ein in Dietikon geschmiedetes Fenstergitter zu bestaunen, das an der Weltausstellung 1889 in Paris präsentiert wurde, gleichzeitig mit der Erstellung des Eiffelturms. Die Schmiede wollen altes Handwerk erhalten und bei Vorführungen zeigen. «Kinder sind bei Vorführungen zu Beginn oft skeptisch. Wenn sie dann unter Anleitung selbst den Hammer schwingen, sind sie kaum mehr zu bremsen», bemerkt Schmied Künzle.

Neun Musiker aus Frohstetten bei Sigmaringen von der Band Reiss-Aus sorgten für musikalische Unterhaltung. Thedy Brunner, Gründungsmitglied des Zapfenclubs, und Fast-Gründungsmitglied Peter Wegmann sind mit dem Besuch des diesjährigen Brunnenfestes zufrieden. Trotz des gleichzeitigen Flohmarktes auf dem Dorfplatz waren die Festbänke meist gut besetzt. Ob das Fest auch zu einem finanziellen Erfolg führt, wird sich zeigen. (Zürcher Unterländer)