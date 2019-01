Festgehalten, getreten und bis heute unauffindbar

Man habe es mit einem skurrilen Fall zu tun, sagte der Verteidiger einer der Beschuldigten: «Sozusagen ein Mord ohne Leiche.» Tatsächlich hatten sich am Dienstag vier Männer vor dem Bezirksgericht Bülach wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung zu verantworten. Die Opfer sind bis heute unbekannt. In der Anklageschrift heissen sie deshalb «der Dunkelhäutige» und «der Hellhäutige». Dass es sie gibt, zeigen zwei Videos, die in den frühen Morgenstunden des 24. Juni 2018 in einem Restaurant-Club in der Flughafenregion aufgenommen worden sind.

Ein Abend der Gewalt

Mehrere Stunden dauerte der Prozess. Immer wieder werden Sequenzen der Videos abgespielt. Auf dem ersten sieht man einen dunkelhäutigen Mann, der im Fumoir des Lokals auf dem Boden liegt, fixiert von zwei der Beschuldigten. Die beiden anderen treten wiederholt und teils heftig auf den am Kopf Blutenden ein. Auf dem zweiten Video, aufgenommen im Terrassenbereich der Gaststätte, ist der Hellhäutige erkennbar. Nach einer Ohrfeige und einem Stoss geht er zu Boden. Auch er muss anschliessend zahlreiche Fusstritte einstecken.

Zwei der Männer, die auf die am Boden Liegenden eingetreten haben, sitzen bis heute in Haft. Für einen von ihnen, einen 25-jährige Slowenen mit kosovarischen Wurzeln, fordert der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren sowie eine Landesverweisung von acht Jahren.

«Das Video lässt die Vorfälle so aussehen, aber es war ganz anders», betonte der Beschuldigte, ein im Sicherheitsdienst tätiger Profiboxer. Er selbst habe jedenfalls nur einen heftigen Streit zwischen einer Gruppe dunkelhäutiger Gäste beruhigen wollen, genauso wie zuvor sein nun mitangeklagter Box-Manager, den er als seinen Ziehvater bezeichnete. «Als ich gesehen habe, dass mein Ziehvater im Gesicht blutet, habe ich die Kontrolle verloren», sagte der 25-Jährige: «Ich habe schon gegen jemanden getreten, aber ich weiss nicht, wo ich ihn getroffen habe. Das sehe ich erst jetzt auf dem Video.» Der Dunkelhäutige habe ein Messer in der Hand gehalten und sei äusserst aggressiv gewesen. Er selbst habe ihm dieses wegnehmen wollen. Erhabe nicht stark getreten. «Der Dunkelhäutige war danach in einem normalen Zustand. Er konnte schliesslich aufstehen und weglaufen.»

Ebenfalls seit dem Vorfall in Haft sitzt ein 22-jähriger Koso­vare. Ihm wirft der Staatsanwalt vor, sowohl auf den Dunkelhäutigen als auch später auf den Hellhäutigen eingetreten zu haben. Ausserdem zeigt das Video, wie der 22-Jährige ein Trinkglas in Richtung eines weiteren am Boden liegenden Unbekannten wirft. Als ihn der Vorsitzende mit den Aufnahmen seiner Fusstritte samt Ausholbewegung konfrontiert, beteuert er: «Ich habe nur gegen die Beine und Füsse getreten und nur mit ganz wenig Kraft.» Er habe den ganzen Tag gearbeitet und sei zu müde gewesen, um heftig zuzutreten. Der Dunkelhäutige habe ihn zuvor in den Rücken gestossen, was ihm bis heute Schmerzen verursache. Ausserdem sei er mit dem Messer eine grosse Gefahr gewesen. Für den 22-Jährigen beantragt der Staatsanwalt eine Haftstrafe von vier Jahren sowie eine Landesverweisung von acht Jahren.

Auch die Älteren traten zu

Etwas glimpflicher sollen die beiden älteren Angeklagten davonkommen. Einer von ihnen ist der Geschäftsführer des Lokals, ein Schweizer mit kosovarischen Wurzeln. Er ist der einzige Vorbestrafte in diesem Prozess. Zweimal hat er gegen das Ausländergesetz und einmal gegen das Waffengesetz verstossen. Auf dem ersten Video ist zu sehen, wie er den Dunkelhäutigen am Boden fixiert, während zwei der Mitangeklagten auf ihn eintreten. Auf dem zweiten streckt er den Hellhäutigen nieder und tritt auf diesen ein. «Auf dem Video ist nicht alles zu sehen», sagte auch er aus. Der Dunkelhäutige habe in seinem Restaurant zuerst andere Gäste angegriffen, worauf er die Situation habe beruhigen wollen: «Ich lebe ja von diesem Lokal.» Der Hellhäutige habe ihn zuvor im Innern des Lokals niedergeschlagen. Wieso er nicht die Polizei gerufen habe, wollte der Vorsitzende wissen. «Das hätte sicher eine halbe Stunde gedauert», so die Antwort. 36 Monate Freiheitsstrafe, davon 24 bedingt, lautet der Antrag des Staatsanwalts in seinem Fall.

28 Monate Freiheitsstrafe, davon 20 Monate bedingt vollzogen, sowie die Landesverweisung fordert er schliesslich für den vierten Beschuldigten, einen 58-jährigen Lastwagenchauffeur und Boxtrainer. Auf den Videos ist zu erkennen, wie er den Dunkelhäutigen festhält und den Hellhäutigen mit den Füssen tritt. Auch er machte geltend, seine Tritte seien mit wenig Kraft und nur gegen die untere Körperhälfte erfolgt. Der Dunkelhäutige sei nicht schwer verletzt gewesen, sonst hätte er nicht weglaufen können.

«Eine eigentliche Abreibung»

«Es ist nicht relevant, wie schwer die Opfer verletzt sind», erklärte der Staatsanwalt. Es sei der Versuch der schweren Körperverletzung eingeklagt, nicht die Vollendung. «Wer in einem so hochdynamischen Geschehen zutritt, muss damit rechnen, jemanden schwer am Kopf zu verletzen.» Das Opfer habe am Kopf geblutet: «Dieses Blut ist nicht virtuell.» Auf den Bildern sei nichts erkennbar, das darauf schliessen lasse, die Männer hätten aus Notwehr handeln müssen. «Wir sehen ein Viererteam, das eigentliche Abreibungen verpasst.»

«Wichtiges ausgeblendet»

Derweil forderten die drei Verteidiger und die Verteidigerin einen Freispruch für ihre Mandanten. Auf einen Landesverweis sei zu verzichten und die Beschuldigten seien für die erlittene Haft und den Verdienstausfall zu entschädigen. «Die Anklage basiert einzig auf interpretierbaren Videobildern, jegliche Vorgeschichte fehlt», so ein Anwalt. Das Geschehen sei von Beginn weg zum Nachteil der nun Beschuldigten rekonstruiert worden. Der wahre Aggressor sei der Dunkelhäutige, doch über diesen finde man nichts in der Anklageschrift. «Der relevante Sachverhalt wurde ausgeblendet.» Die vier Männer hätten angesichts des Messers in einer Notwehrsituation und unabhängig voneinander gehandelt. In der vom Staatsanwalt angeführten «hochdynamischen Situation» könne man sich nicht mehr absprechen. «Das Blut des Dunkelhäutigen kann auch von der vorangegangenen Prügelei stammen», führte einer der Verteidiger aus. Trotz Zeugenaufruf habe sich keiner der Geschädigten bei der Polizei gemeldet: «Sie befürchten wohl, die Ermittlungen könnten sich gegen sie richten.» Weil sich auch niemand in Spitalpflege begeben habe, sei davon auszugehen, dass es zu keinen schweren Verletzungen gekommen sei. «Hier soll also für etwas Hypothetisches verurteilt werden.»

Das Urteil des Bezirksgerichts wird voraussichtlich am 29. Januar eröffnet. (Zürcher Unterländer)