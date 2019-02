Feuerwehr hat über hundert Einsätze geleistet

Feuerwehr-Kommandant Roger Brunner schreibt dazu im Mitteilungsblatt der Gemeinde Bachenbülach: «Ein aussergewöhnliches Feuerwehrjahr liegt hinter uns.»

Bei etwa der Hälfte dieser Einsätze handelte es sich um solche «mit fliegenden Objekten» (Bienen oder Wespen) und Verkehrsdienste an Anlässen. «Das ist mehr oder weniger planbar», schreibt Brunner. Alle anderen Einsätze würden hingegen ein sofortiges Eingreifen der Feuerwehr erfordern. «In solchen Fällen müssen wir innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung mit mindestens zehn Personen am Einsatzort sein.»

Einsätze wegen des Wetters werden weiter ansteigen

Aufgrund des schönen und warmen Sommers, haben die Einsatzzahlen wegen Bienen und Wespen im Vergleich zum Vorjahr leicht zugenommen. Aber auch Stürme und starke Regengüsse hielten die Feuerwehr Bachenbülach/Winkel auf Trab. «Gemäss Klimaforschern und Meteorologen müssen wir in Zukunft vermehrt mit solchen Situationen rechnen», meint der Kommandant.

Die Angehörigen der Feuerwehr leisteten im vergangenen Jahr insgesamt 1950 Einsatzstunden. Auch das ist ein neuer Rekord. Im Vorjahr waren es lediglich 1060 Stunden. Am meisten Personen, waren beim Brand der Scheune an der Buechenstrasse und beim Brand des Bauernhauses an der Zürichstrasse im Einsatz, nämlich je 40 Angehörige der Feuerwehr. (red)