Filmen ist wieder erlaubt

Seit Donnerstag darf an Gemeindeversammlungen in Wallisellen wieder gefilmt werden. Dies gab die Präsidialabteilung gestern bekannt. Nach der Gemeindeversammlung vom Juni 2014 war beim Bezirksrat Bülach ein Rekurs eingegangen. Kritisiert wurde, dass der lokale Fernsehsehnder Televista 8304 wie üblich die Versammlung gefilmt hatte.

Dies stehe dem Schutz der freien Meinungsbildung und der unverfälschten Stimmabgabe im Weg, machte der Rekurrent damals geltend.Der Bezirksrat wies die Gemeinde daraufhin an, die Aufnahmen an Gemeindeversammlungen gesetzlich zu regeln. Im Juni 2016 stimmten die Stimmbürger einer entsprechenden Verordnung zu. So dürfen etwa die Stimmberechtigten mit Ausnahme der Behördenmitglieder nur von hinten gefilmt werden. Während der eigentlichen Abstimmung und während Wahlen sind Aufnahmen grundsätzlich verboten.

Ein erneutes Rechtsmittelverfahren hatte das Inkrafttreten der Verordnung aber verzögert. Seit gestern gilt sie nun, mit der Änderung, dass Löschungsbegehren bis längstens 24 Stunden nach Beendigung der Versammlung dem Gemeindeschreiber oder der Gemeindeschreiberin mitgeteilt werden müssen. (red)