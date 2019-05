Firmen wollen 5G

Im Zug ein Video schauen, dazwischen die Fussballresultate abrufen und gleichzeitig Fotos auf Instagram hochladen: Exzessive Smartphone-Nutzende warten geradezu auf das äusserst leistungsfähige 5G-Netzwerk.

Die fünfte Generation drahtloser Breitbandtechnologie soll rund hundert Mal schnellere Datenübertragung ermöglichen als die derzeit üblichen 3G- und 4G-Netzwerke.

Doch die landesweite Erschliessung, welche die Telecom-Unternehmen vorantreiben, bietet nicht nur Vergnügen für Private, sondern soll auch für Firmen viele neue Möglichkeiten schaffen.

«Eine flächendeckende Abdeckung mit 5G stellt für Unternehmen in unserer Region einen Wettbewerbsvorteil dar.»



Grosse Erwartungen hat zum Beispiel der Baukonzern Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon. «Die massiv höhere Geschwindigkeit wird es uns ermöglichen, die Digitalisierung auf den Baustellen voranzutreiben», sagt Informatik-Chef Stephan Burkart.

Besonders die grösseren Auftraggeber würden vermehrt nach dreidimensionalen digitalen Modellen verlangen, die stetig mit Zusatzinformationen wie Termin- und Kostenplanung erweitert werden können. «Die Technologie hat für Implenia enormes Potenzial, da sie uns erlauben wird, die digitalen Lösungen uneingeschränkt und ortsunabhängig auf den Baustellen zu nutzen», sagt Burkart.

Lastwagen besser orten

Auch für die Transportfirma Welti-Furrer mit einem Standort in Dielsdorf ist die schnelle Datenübertragung durch 5G sehr interessant. Zwischen Zentrale und Aussendienst würden immer mehr und grössere Daten hin- und hergeschickt, erklärt Geschäftsführer Philipp Vassalli.

Künftig werde man die Fahrzeuge auf der Strasse besser mit der Zentrale vernetzen können, um jederzeit über deren Standort und Zustand informiert zu sein sowie Auftragsabwicklungen online zu übermitteln. Weiter könne man sich Anwendungen beim Management und im Lager vorstellen, sagt Vassalli.

«Zudem sind wir überzeugt, dass eine flächendeckende Abdeckung mit 5G für Unternehmen in unserer Region einen Wettbewerbsvorteil darstellt.» Von einem Firmenwachstum im Kanton Zürich erhofft sich Welti-Furrer eine grössere Nachfrage nach ihren Logistik-Dienstleistungen.

Wirtschaft soll zulegen

Die Hoffnung auf Wirtschaftswachstum und neuen Stellen basiert auch auf Prognosen des Schweizerischen Verbands der Telekommunikation (Asut). In einer Studie schätzt der Branchenverband den Produktionszuwachs dank 5G in der Schweiz auf über 40 Milliarden Franken. Dabei sollen gegen 140 000 neue Arbeitsplätze entstehen, zum Beispiel in der Transportbranche, aber auch in der Industrie, im Detailhandel, der Kommunikation und im Dienstleistungssektor.

Den Standortvorteil betont gleichermassen die Swisscom, welche die schnellen Netzwerke trotz zunehmendem Widerstand aus der Bevölkerung bis Ende Jahr in der ganzen Schweiz anbieten will. Im Unterland sind bereits 18 entsprechende Antennen installiert. Die Schweiz habe als erstes europäisches Land 5G-Netzte in Betrieb, teilt Mediensprecherin Esther Hüsler mit.

Die Innovation halte Firmen vom Abwandern ins Ausland ab und helfe somit, Arbeitsplätze hier zu erhalten und neue zu schaffen. 5G soll weniger störungsanfällig sein als W-LAN und grössere Kapazitäten aufweisen. Somit ist die Technologie nicht nur im mobilen Umfeld nützlich, sondern als Ergänzugung zu W-LAN auch an fixen Standorten.

Noch kein 5G am Flughafen

Rund um den Flughafen gibt es bereits einige 5G-Antennen, am Flughafen selber jedoch nicht. Man sei mit den Telecomprovidern in ständigem Kontakt und diskutiere die Ausbaupläne für die Flughafengebäude, sagt Mediensprecherin Raffaela Stelzer. «Von einer schnelleren Internetverbindung würden sowohl unsere Passagiere und Besucher als auch viele Unternehmen profitieren.»

Die Bodenabfertigungsfirma Swissport zum Beispiel sieht mit der Technologie viele zusätzliche Chancen. Beim Beladen von Flugzeugen zum Beispiel müsse das Gewicht optimal verteilt werden, erklärt Mediensprecherin Nathalie Berchtold.

Dabei müssten die Mitarbeitenden stets die aktuellsten Daten erhalten um Sicherheitsvorschriften auf die aktuelle Situation zu übertragen. «So können Flüge speditiver abgewickelt werden.» Zurzeit sei die Internetverbindung am Flughafen teilweise zu wenig stabil.

Derweil kann die Fluggesellschaft Swiss noch keine Angaben zu konkreten Anwendungen machen, ausser dass die Fluggäste mit ihren Smartphones und Tablets profitieren könnten.

Noch wenig damit befasst

Auch etliche andere Unternehmen haben sich noch kaum mit den neuen Möglichkeiten auseinandergesetzt. So zum Beispiel der Niederweninger Maschinenkonzern Bucher Industries oder die in Rümlang ansässigen Bauunternehmungen Eberhard. «Wir warten nicht dringend auf 5G», schreibt Verwaltungsratspräsident Heinz Eberhard. Doch mit der Zeit werde man die Anwendungen bestimmt sinnvoll nutzen, etwa bei der Vernetzung von Standorten, Baustellen, Maschinen und Fahrzeugen.

Eberhard ist gleichzeitig Präsident der Arbeitgebervereinigung Zürcher Unterland (AZU). Dieser hat sich noch kaum mit dem Thema befasst, genauso wenig wie das Wirtschaftsnetzwerk Flughafenregion Zürich, dem über 600 Firmen und Organisationen angeschlossen sind.

Man hoffe aber auf einen raschen Durchbruch von 5G, erklärt Mediensprecher Peter Arnold. «Wir sind gegenüber neuen Technologien sehr positiv eingestellt, weil sie für Innovationen und den internationalen Wettbewerb strategisch wichtig sind.» Aufgrund des aktuellen Forschungsstands könne man davon ausgehen, dass 5G nicht gesundheitsschädigend ist, sagt Arnold.

Dezidiert haben sich bereits die schweizerischen Wirtschaftsverbände zum Thema geäussert. Gegenüber Tamedia hatte sich der Dachverband Economiesuisse besorgt gezeigt, dass «unbegründete Ängste die Digitalisierung bremsen oder verteuern könnten». In einigen Kantonen wurden bereits Moratorien verlangt, ebenso im Gemeinderat Opfikon. Und in Freienstein-Teufen haben über 1000 Personen eine Petition unterzeichnet, weil sie sich am Bild der geplanten Antenne stören oder gesundheitliche Schäden befürchten. (Zürcher Unterländer)