Fisch und Gemüse aus dem Kreislauf

Die Fische füttern das Gemüse, das Gemüse reinigt das Wasser der Fische. So wird die «Zusammenarbeit» der Produkte aus der nun entstehenden Anlage in Wallisellen aussehen. Konkreter: Mit den Ausscheidungen der Fische in ihren Tanks wird das Gemüse gedüngt. In den Pflanzenwurzeln wird im Gegenzug das Fischwasser gereinigt. Die beiden Produktionsteile arbeiten dabei in einem geschlossenen Kreislauf.

Im bauboomenden Zwicky-Areal wurde am Donnerstag der Baubeginn mit einem symbolischen Spatenstich gefeiert. Wie Roman Gaus, der Gründer und Geschäftsführer von Urban Farmers (UF), gegenüber dieser Zeitung ausführte, werden 3 Millionen Franken in den Bau des speziellen Treibhauses investiert, weitere 1,3 Millionen in die Inneneinrichtung. Unter den Investoren ist auch die Bauherrin der Anlage, Monica Zwicky.

«Big City Swimmers»

Auf der Produktionsfläche von 1000 Quadratmetern – eine Brache im Zwicky-Areal, die aufgrund von Lärmimmissionen und Lage nicht für Wohnzwecke genutzt werden kann – werden jährlich 15 Tonnen Tilapia-Buntbarsche gezüchtet. «Eine Exklusivität», wie Gaus erklärte, denn diese Fischart sei sonst kaum in der Schweiz erhältlich. «Und wenn vielleicht ab und zu solche Buntbarsche bei den Lebensmittelgrossverteilern im Angebot sind, dann wurden diese aus einer Distanz von 4000 bis 8000 Kilometern herantransportiert», sagte der CEO.

«Unsere Big City Swimmers, wie wir die Barsche nennen, kommen frisch aus den Tanks. Der Kunde weiss also, woher die Produkte stammen und dass sie ökologisch sinnvoll hergestellt worden sind. Die meisten Leute wissen nämlich nicht, dass 95 Prozent der in der Schweiz verkauften Fische aus dem Ausland importiert werden», erklärte der 38-Jährige.

Bei den von den Fischen gedüngten Gemüsepflanzen handelt es sich nicht um Wurzelgemüse wie zum Beispiel Karotten oder Kohlrabi, da die Pflanzen in der Walliseller Anlage nicht in Erde, sondern in der Nährflüssigkeit wachsen. «Wir produzieren nur Gemüse, das in die Höhe wächst wie zum Beispiel Tomaten, Salat, Gurken, Auberginen usw.», sagte Gaus. Insgesamt rund 35 Tonnen pro Jahr.

Laden und Restaurant

In der Urban Farmers-Pilotanlage in Basel, die 2012 in Betrieb ging, werde ständig an speziellen Gemüsesorten wie weisse Erdbeeren, kugelrunde Gürkchen und dergleichen getüftelt. Dabei fallen jährlich 5 Tonnen Gemüse und 1 Tonne Fisch ab – Produkte, die ab Mai nach Wallisellen zum Verkaufen gebracht werden. Ab Sommer 2018 stehen dann die ersten Erträge aus der Zürcher Unterländer Produktion bereit.

Im entstehenden Betrieb in Wallisellen, wo auch der Hauptsitz der Urban Farmers Schweiz AG ist, werden sieben Leute beschäftigt, drei in der Produktion und vier im Handel, im Verkauf und im Gastgewerbe. Letzteres darum, weil Urban Farmers unweit der Anlage im bestehenden Gebäude am Zwicky-Platz 3 ein Restaurant betreiben wird. Die Lokalität kann auch für Events aller Art gemietet werden.

Die Firma wird einen «Hofladen» im entstehenden Produktionsbetrieb und einen Verkaufsladen beim Restaurant einrichten. Dieser soll sieben Tage die Woche offen sein: montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 9 bis 17 Uhr. «Urban Farmers ist wie eine Kirche, denn wir haben auch sonntags offen», sagte Gaus lachend.

Zudem werden ein Catering-Service und Führungen durch die Anlage angeboten. In Den Haag, wo Urban Farmers bereits einen Betrieb mit einer jährlichen Produktion von 50 Tonnen Gemüse und 20 Tonnen Fisch unterhält, «besuchen wöchentlich 400 bis 500 Leute die Anlage. Das Interesse ist riesig», sagte Projektleiterin Stephanie Tauber.

Fernwärme für Fische

Dass die Anlage im Zwicky-Areal realisiert wird, hat einen guten Grund, wie Tauber erklärte: «Die Entwicklung dieses Gebiets ist ein typisches Transformationsprojekt. Ein Industriegebiet wird in ein Wohn- und Gewerbequartier verwandelt.» Und Gaus ergänzte: «Hier werden 2000 Leute wohnen und arbeiten.» Ein Teil der Urban-Farmers-Produkte werde denn auch vor Ort bei Privatkunden abgesetzt werden können. «Unser Einzugsgebiet erstreckt sich bis zum Flughafen und in die Stadt Zürich. Wir setzen voll auf den Direktvertrieb», sagte der Geschäftsführer.

Die Zucht der Buntbarsche sei energie-intensiv, da die Fische eine Wassertemperatur von 28 Grad benötigen, um zu gedeihen. Glücklicherweise könne die Produktionsanlage Fernwärme aus der Nähe beziehen. In der Ferne verfolgt Urban Farmers weitere Projekte. So in den USA, in Brasilien und in China.

(Zürcher Unterländer)