Flanieren und Einkaufen ohne Eile

Der offene Sonntag begann für Ria Marthaler, Floristin und Inhaberin von Magnolia Floristik in Rorbas, bereits am Samstagabend mit einer Vernissage. Damit läutete sie den offenen Sonntag ein. «Der Blumenladen war am Samstag während der Vernissage rappelvoll», erzählte Ria Marthaler. «Mit einem gemütlichen Abend wollten wir unseren Kunden und Freunden einen exklusiven Blick ins florale Gewerbe bieten und den verkaufsoffenen Sonntag mit einem festlichen Anlass beginnen.»

In der Tat sah Marthalers Blumenladen wie eine Mischung aus Verkaufsraum und Kunstausstellung aus: Gestecke in verschiedenen Variationen und Adventskränze im modernen Kleid zogen die Blicke auf sich.

Genug Platz für alle

Auch am Sonntag gaben sich die Kunden die Klinke in die Hand und liessen sich von der reichen Auswahl inspirieren. «Es ist unser Anliegen, die Menschen in den Dörfern als Kunden gewinnen zu können, und somit zu gewährleisten, dass sie auch künftig Dinge des Alltags im Dorf einkaufen können», betonte die Geschäftsfrau.

Das Angebot, ihr Sortiment in Embrach zusammen mit anderen Anbieter an einem zentralen Platz vorzustellen, nahm Marthaler nicht an. Stattdessen organisierte sie weitere Aussteller auf dem Platz vor ihrem Laden. Für die Kinder standen drei Ponys bereit, auf deren Rücken die Kinder der Töss entlang spazieren durften. «Die Stimmung ist entspannt und positiv, die Menschen schätzen unser Angebot in Rorbas», sagte die Floristin und kümmerte sich wieder um ihre zahlreichen Kunden. Draussen genossen die zehnjährige Maxima aus Kloten und die elfjährige Severine auf den Ponys eine Runde. Geduldig trotteten die Ponys der Töss entlang.

Outdoor Fondue

Zum ersten Mal bot die Firma Medico Druck, in Zusammenarbeit mit der Spenglerei Hofmann und Surber, ein Outdoor Fondue an. Auf einem Block aus einheimischen Fichtenholz montierten die Spengler eine Vorrichtung aus Kupfer, auf der man den Schweizer Bergkäse in einem Caquelon schmelzen konnte. Feuerschalen spendeten Wärme und Gemütlichkeit. Viele Besucher freuten sich, Freunde und Nachbarn zu treffen.

Nach einem Gläschen Glühwein schätzten es viele Besucher, dass sie den extra organisierten Busbetrieb benützen konnten. Regelmässig fuhren die Postautos von Blumenland Meier durchs Tal bis nach Teufen.

Das Angebot an Geschenken und Ideen war gross, etliche Firmen öffneten ihre Türen für eine Führung. Seit Jahren sind Gabriela und Peter Schultheiss aus Höri mit ihren Edelprodukten vertreten. «Wir wurden einst eingeladen mitzumachen, und seit damals gehören wir auch zum offenen Sonntag in Embrach», sagte Gabriela Schulthess und lachte. Sie präsentierten eine kleine Auswahl, was in ihrem Laden in Höri erhältlich ist. «Das Angebot an köstlichen Destillaten und exklusiver Pasta ist gross und ein Besuch lohnt sich», warb Schultheiss ein wenig für sich selber.

Hin und wieder war zu hören, dass es etwas weniger Besucher als in früheren Jahren habe, fand doch in Bülach der Weihnachtsmarkt statt und andere Dörfer warteten mit ähnlichen Veranstaltungen auf. Bruno Pfeifer, Vizepräsident des Gewerbevereins Embrachertal, zog aber eine positive Bilanz. «Das meiste Publikum kam am Nachmittag und verweilte bei den verschiedenen Angeboten. Die Stimmung war entspannt, und viele Menschen kommen seit vielen Jahren regelmässig zu ihren Anbietern.» Somit wurde der Gewerbeverein seiner Ankündigung im Programm gerecht: Am Sonntag war Gelegenheit, ohne Alltagsstress einzukaufen. (Zürcher Unterländer)