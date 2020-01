Flughafen muss für Fruchtfläche aufkommen

Die Bauvorhaben am Flughafen Zürich ziehen Konsequenzen für die Landwirtschaft und den Naturschutz mit sich. Sie verpflichten die Betreiberin dazu, andernorts ökologische Ersatzmassnahmen durchzuführen. Ein Grundstück in Glattfelden, welches der Natur- und Heimatschutz des Kantons Zürich dem Flughafen zur Verfügung gestellt hat, soll deshalb aufgewertet werden. Das Projekt wurde vom Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) genehmigt, jedoch mit Auflagen versehen: Weil die Fläche derzeit landwirtschaftlich genutzt wird, muss die Flughafenbetreiberin 2200 Quadratmeter an Fruchtfolgefläche kompensieren.

Sachpläne des Bundes verbindlich

Gegen diesen Entscheid reichte die Flughafenbetreiberin Beschwerde ein und zog den Fall bis vor das Bundesverwaltungsgericht. Sie sei überzeugt, dass es keine gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung zur Kompensation gebe. Zwar sehe der Sachplan des Bundes die Schonung von Fruchtfolgeflächen vor. Die Kompensation sei allerdings weiterhin Aufgabe des Bundes und der Kantone. Das sieht das Bundesverwaltungsgericht anders und weist die Beschwerde der Flughafenbetreiberin ab. Die Sachpläne des Bundes seien auch für öffentliche und private Personen und Organisationen verbindlich, sofern diese öffentliche Aufgaben ausführen. Weil das Projekt in Glattfelden aufgrund der Bauvorhaben des Flughafens bedingt sei, müsse die Flughafenbetreiberin für die Kompensation aufkommen.