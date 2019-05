Flughafen verlegt Standplätze in Richtung Heliport

Viele Flüge und grosse Flugzeuge, für die der Platz fehlt: Der Flughafen Zürich sieht sich mit immer grösseren Herausforderungen konfrontiert. Um den Anforderungen des modernen Luftverkehrs gerecht zu werden, plant man deshalb seit Jahren einen Ausbau der Zone West. In einer ersten Etappe soll auf 16,8 Hektaren eine Abstellfläche für Langstreckenflugzeuge beim heutigen Aussichtspunkt realisiert werden.

Die Genehmigung für das grossflächige Projekt wurde bereits im Jahr 2013 erteilt. Nun hat die Flughafenbetreiberin jedoch eine Änderung beim Bundesamt für Zivilluftfahrt beantragt. Diese sieht unter anderem sieben anstelle von ursprünglich zwei Abfertigungsstandplätzen vor.

Verschmutzung vorbeugen

Verbunden mit dem Ausbau der Standplätze ist auch eine Anpassung der Entwässerungsanlagen vorgesehen. Da bei der Abfertigung von Flugzeugen Substanzen wie Enteisungsflüssigkeit zu Gewässerverschmutzungen führen können, muss das Regenwasser vor der Ableitung in die Glatt behandelt werden. Laut Mediensprecherin Jasmin Bodmer-Breu werde die bestehende Infrastruktur durch eine weitere Verregnungsfläche und eine Erweiterung des Regenauffangbeckens ergänzt. Die Bauarbeiten der neuen Standplätze werden voraussichtlich im März 2020 beginnen und sich bis Oktober 2022 erstrecken.

Die neu ausgerüsteten Standplätze sollen dann per Ende 2022 in Betrieb genommen werden und den Flughafenbetrieb entlasten. «Die geplante Bauetappe deckt das Verkehrswachstum von mehreren Jahren ab», erklärt Bodmer-Breu. Die geplanten Standplätze sind für Flugzeuge der Kategorien E wie die Boeing 777 oder den Airbus 340 vorgesehen.

Langjährige Bauarbeiten

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Flughafens in der Zone West in Richtung Rümlang und Oberglatt laufen bereits seit 2016. Der Bau der Schallschutzhalle hatte unter anderem zum Verlust von mehreren Vorfeldflächen im Werftbereich geführt, welche andernorts kompensiert werden mussten. Weil es sich bei der Zone West um eines der letzten Entwicklungsgebiete am Flughafen Zürich handelt, expandierte man gegen Westen.

Damals sah man vor, das Gebiet um rund 20 Standplätze je nach Flugzeugtyp zu erweitern. Ende 2017 wurde die erste Teiletappe fertiggestellt und erweiterte den Flughafen Zürich um zwei Standplätze hinter dem Hotel Park Inn auf total rund 90. Die heute bestehende Aussichtsplattform wird der Expansion des Flughafens ebenfalls vorläufig weichen Der Verkehrswachstum und diverse Bauarbeiten um den Flughafenkopf hatten jedoch dazu geführt, dass man wieder in Platznot kam und entschied, im gleichen Gebiet fünf weitere Standplätze zu bauen. Weil mit der Projektänderung lediglich bereits geplante Abstellflächen umgenutzt werden, wird keine weitere Grünfläche belegt. Auch finanziell wirken sich die Änderungen laut der Flughafenbetreiberin nur marginal auf das 100-Millionen-Franken-Projekt aus.

(Zürichsee-Zeitung)