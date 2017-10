Flugunfähiger Sperber aus Embrach wird in der Greifvogelstation gepflegt

Greifvogelstation Berg am Irchel

Jährlich werden bis zu 250 Greifvögel und Eulen gepflegt

Die Greifvogelstation Berg am Irchel existiert seit 1956. Gegründet wurde sie von Veronika von Stockar, die im Jahr 2007 von der Universität Zürich die Ehrendoktorwürde für ihr Lebenswerk erhielt. Ende 2008 übergab sie die Leitung der Station an Pan Eco, eine gemeinnützige, spendenfinanzierte Stiftung, die sich seit 1996 für Natur- und Artenschutz in der Schweiz und in Indonesien engagiert. Pan Eco ist auch die Betreiberin des Naturzentrums Thurauen.



In der Greifvogelstation werden jährlich zwischen 200 und 250 geschwächte oder verletzte Eulen und Greifvögel gepflegt, wie Stationsleiter Andi Lischke erklärt. Der Pflegeerfolg beläuft sich auf knapp 80 Prozent, was auch im internationalen Vergleich einen Spitzenwert darstellt.



Seit 1977 werden alle Patientendaten erfasst. Die Dokumentation weist die Zahl von rund 4500 Vögeln auf, die seither in der Station betreut wurden. Seit dem Jahr 2013 wird die Station umfassend renoviert und ausgebaut. Bei den allermeisten Patienten handelt es sich um Mäusebussarde, gefolgt von Turmfalken, Waldkäuzen, Rotmilanen und Sperbern. Aber auch einige Uhus und Steinadler waren Gäste in der Station in Berg am Irchel.

Wie den Informationstafeln am Gebäude und der Website Greifvogelstation.ch zu entnehmen ist, leiden die meisten der Patienten an Unfallverletzungen. Im Frühling und Frühsommer würden in der Station aber auch viele Jungtiere aufwachsen, die vor Hunger aus dem Nest gesprungen sind.



An zahlreichen Führungen, Exkursionen, Workshops und Vorträgen erfahren Einzelpersonen, Schulklassen, Vereine, Firmen und Gruppen viel Interessantes über Greifvögel und Eulen. Auch beteiligt sich die Greifvogelstation in Berg am Irchel an nationalen und internationalen Forschungs- und Schutzprojekten. (cy)