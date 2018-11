Freienstein-Teufen geht auf Konfrontation mit dem Kanton

Budget

Freienstein-Teufen budgetiert anders

Was sich am Montagabend im Saal des Gemeindehauses Freienstein zutrug, könnte ein Nachspiel haben. Es begann damit, dass der Gemeinderat den 63 anwesenden Stimmberechtigten zwei Budget-Varianten vorlegte. Variante B entsprach dem, was das Gemeindeamt gemäss dem harmonisierten Rechnungsmodell 2 (HRM 2) von den Gemeinden gefordert hatte. Es beinhaltet eine andere Art von Abgrenzung des Ressourcenausgleichs. Diese hätte gegenüber der herkömmlichen Berechnung zu einem Minus von 310'000 Franken geführt.



Deshalb kam auch noch eine Variante A vors Volk. Nämlich die ursprüngliche und von der Gemeinde im Weisungsheft am 15. Oktober publizierte. Der Haken an der Sache: Diese Variante entspricht nicht dem, wozu der Regierungsrat die Gemeinden mittels eines Schreibens ermahnt hatte. Das budgetierte Minus der Gemeinde Freienstein-Teufen wird sich gemäss dieser alten Berechnung für 2019 lediglich auf 57'000 Franken belaufen.



Der Steuerfuss in Freienstein-Teufen wäre bei beiden Varianten bei 34 Prozent verblieben. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) sprach sich für Variante A aus – die Anwesenden mit 58 Ja- zu 5 Nein-Stimmen ebenfalls. In der Schlussabstimmung wurde das Budget dann einstimmig genehmigt. Freienstein-Teufen hat somit nicht die vom Regierungsrat geforderte Budget-Variante angenommen.



Notfalls ein Notbudget



Die möglichen Konsequenzen: Der Bezirksrat könnte eine Rüge aussprechen. Zudem könnte er das Budget als nicht konform einstufen. Freienstein-Teufen müsste sein Budget überarbeiten und im Frühjahr einer ausserordentlichen Budgetgemeindeversammlung vorlegen. In der Zwischenzeit gäbe es ein Notbudget. Selbst dann, sagt Gemeindepräsident Oliver Müller, könne man aber gelassen bleiben. «Das hätte keine grossen Konsequenzen. Wir tätigen praktisch nur gebundene Ausgaben und Investitionen.» Das Ganze sei ohnehin ein Sturm im Wasserglas.



Gemeindeschreiber Marco Suter glaubt zudem, man habe gar nicht gegen das Gemeindegesetz verstossen. «Wir stehen zu dem, was wir am 15. Oktober publiziert haben.» Wichtig sei, dass das Haushaltsgleichgewicht gegeben sei, und dass der maximale Aufwandüberschuss nicht übertroffen werde. Beides werde eingehalten.



Die nächste Runde im Streit zwischen Gemeinden und Regierungsrat findet auf anderer Ebene statt: Am kommenden Montag im Kantonsrat. Dann wird voraussichtlich eine Streichung des Gesetzes-Passus’ diskutiert, wegen dem der ganze Streit um die Budgets überhaupt entbrannt ist.



Martin Liebrich