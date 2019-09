Fünf neue Läden im Glattzentrum

Der Oktober im Glattzentrum hat es in sich. Mit Muji, Xioami, Amorana, Blue Tomato und Bloomery by Fleurop werden nicht weniger als fünf neue Läden einziehen, die drei erstgenannten feiern mit einem eigenen Verkaufsladen auf Schweizer Boden sogar eine spezielle Premiere.

Den Anfang macht am 4. Oktober das japanische Lifestyle-Label Muji. Muji ist die Kurzform für «mujirushi ryohin» und bedeutet so viel wie: «Keine Marke, gute Produkte.» Auf der unteren Verkaufsebene wo zuvor der Bücherladen Lüthi stationiert war, wird auf mehr als 1000 Quadratmetern ein Sortiment angeboten, das von Schreibwaren über Kosmetika bis zu Haushaltsgeräten, Bekleidung oder Möbeln reicht.

Bereits im Frühling hatte Muji mit einem zeitlich begrenzten Pop-up-Store im Glatt den hiesigen Markt getestet. Der definitive Einzug von Muji wertet Glatt-Centerleiter Rageth Clavadetscher nun als Erfolg: «Die Eröffnung des ersten Muji-Shops ist für uns eine Bestätigung, dass wir mit unserer Strategie richtig liegen.»

Geschenke zur Eröffnung

Eine Woche nach Muji wird der chinesische Technologieanbieter Xiaomi (ausgesprochen Schau-Mi) mit dem Mi Flag­ship Store seinen ersten Schweizer Standort eröffnen, der gleichzeitig den zweiten Laden überhaupt in Europa darstellt. Auf der oberen Verkaufsebene werden ab 11. Oktober mehr als 300 Elektronikartikel aller Art angeboten, von Elektro-Scootern über Mobiltelefone, Smart Watches bis hin zu Roboterstaubsauger und intelligenten Outdoor-Gadgets. Xiaomi wird hinter Samsung, Huawei, Oppo und Apple als fünftgrösster Handyhersteller der Welt gehandelt. Zur Eröffnung wird der Mi Flagship Store an die ersten 500 Besucher Gadgets im Wert von 20000 Franken verschenken.

Der dritte Neuzugang heisst Amorana. Das Unternehmen mit Sitz in Opfikon ist seit rund fünf Jahren im Online-Versand von Sexspielzeug aktiv und hat sich dabei zum grössten Sexshop der Schweiz gemausert. Rund 200000 Artikel wie die Peitsche «Naughty», den Vibrator «Womanizer» oder das Massageöl «Love Me Tender» verkauft Amorana pro Jahr in die ganze Schweiz.

Vom 5. Oktober bis 2. Dezember eröffnet Amorana mit einem Pop-up-Store seinen ersten und einzigen Verkaufslokal im Shoppingcenter. Die Produkte von Amorana sind für Kundinnen und Kunden ab 16 Jahren. Der Standort auf der unteren Verkaufsebene im Glatt ist bewusst hell und modern gestaltet und bietet eine Auswahl der erfolgreichsten Produkte an.

Blumen für jeden Anlass

Am 4. Oktober wird auch der weltweit tätige Blumenlieferant Fleurop im Glatt starten. Im einzigen stationären Blumenladen «The Bloomery», der zuvor seit 2011 in Uster beheimatet war, werden Produkte getestet, der Markt beobachtet, Abläufe analysiert und Zahlen gesammelt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden mit den rund 370 Partnergeschäften in der Schweiz geteilt. Das Bloomery-Angebot umfasst neben Blumensträussen für alle Gelegenheiten auch sogenannte «Männerpflanzen», wie besonders pflegeleichte Kakteen.

Als fünfter und letzter im Bunde wird Blue Tomato am 15. Oktober auf der mittleren Verkaufsebene einen neuen Shop eröffnen. Das Angebot dreht sich rund um Boards, Rollen, Wellen und Schnee. Skateboarder, Snowboarder, Freeskier und Surfer werden dort auf ihre Kosten kommen. Der Laden im Glattzentrum ist der dritte im Kanton Zürich und der achte in der Schweiz.

Insgesamt betreibt Unternehmen heute mehr als 40 Läden in Österreich, Deutschland, Schweiz und der Niederlande. Den Hauptsitz hat Blue Tomato im österreichischen Schladming. Die Firma wurde vom früheren Snowboard-Profi Gerfried Schuller gegründet.