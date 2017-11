Für den Taxifahrer-Mord kann niemand mehr bestraft werden

50 Jahre «Aktenzeichen XY… ungelöst»

Am 20. Oktober 1967, also ziemlich genau vor 50 Jahren, ging «Aktenzeichen XY… ungelöst» zum ersten Mal auf Sendung. Seither hat das Format, das die Verbrechensbekämpfung unterstützen soll, Kultstatus erreicht. Über 500 Ausstrahlungen mit mehr als 4000 Fällen stehen zu Buche. 40 Prozent davon wurden danach gelöst.



Die Idee stammte von Eduard Zimmermann (Bild links), der von den Zuschauern auch «Ganoven-Ede» genannt wurde. Er trat im Jahr 1997 nach der 300. Sendung zurück. Der «Verbrecherjäger» erkrankte dann an Demenz und starb im Jahr 2009 in München. Seit 2002 ist Rudi Cerne Moderator von «Aktenzeichen XY… ungelöst».



Ab 1969 war auch das Schweizer Fernsehen dabei. 2003 stieg das SRF aber wieder aus. Schweizer Fälle wurden weiterhin gezeigt. 463 waren es in den 50 Jahren zusammen. Fast die Hälfte davon konnte aufgeklärt werden. (fzw)