«Für echte Kunst braucht es Ernsthaftigkeit»

Die Zement- und Eisenskulp­turen, Bilder und Reliefplastiken der acht ausstellenden Künstler stehen exemplarisch für künst­lerisches Schaffen in der Region. Noch rund eine Woche können die Werke der Mitglieder aus dem Zürcher Unterland in der Ausstellung der Künstlerver­einigung Zürich in Bülach be­sichtigt und auch gekauft werden.

Künstleraustausch fördern

Für die Künstler ist wichtig, ihre Werke präsentieren zu können. Christa Zuberbühler sagt: «Wenn ich eine Ausstellung im Kalender habe, habe ich auch ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Ein guter Künstler ist nicht unbedingt ein guter Verkäufer. Wenn ich mich alleine um die Präsentation kümmern­ muss, dann fehlt die Zeit für die Kunst.»

Francesco Cusumano berichtet, dass er schon seit seiner Kindheit der Kunst verfallen sei: «Ich habe auch als Junger immer schon lieber gemalt als Fussball gespielt. Meine Mutter hat mich voll auf diesem Weg unterstützt.» Jeder der Künstler hat einen eigenen Zugang zur Kunst und arbei­tet gern für sich allein, bestä­tigt Denise Nicolis. Und doch haben sie sich in der Künst­ler­vereinigung Zürich zusammengefunden.

Für Mitgliedschaft bewerben

Die Vereinigung besteht seit 120 Jahren und ist ein Zusammenschluss von Kunstschaffenden, die im Kanton arbeiten oder leben. Grosse Namen wie Ferdinand Hodler, Sigismund ­Righini und andere sind eng mit der Vereins­geschichte verbunden. Dieses Jahr nutzt sie die Gelegenheit, in fünf regionalen Ausstellungen das aktuelle professio­nelle Kunstschaffen der Mit­glieder zu zeigen, wie aktuell in Bülach. Mitglied wird man nicht einfach so, sondern man muss sich dafür bewerben. Aktuell sind rund 50 Mitglieder in der Vereinigung vertreten.

Relief- und Eisenplastiker Ueli Gantner hat sich der konkret-konstruktiven Kunst verschrieben: «Ich arbeite mit dem Spiel von Licht und Schatten. Meine Inspiration hole ich mir explizit nicht aus der Natur. Ich habe proportionale Gesetzmässig­keiten angewandt und die Verhältnislehre aus der Geometrie. Es ist eine offene Kunst, die viele Leute anspricht.» Ästhetik sei ihm wichtig. Es gäbe eine eigentliche Renaissance dieser Art von Kunst. Viele Künstler würden versuchen, das Negative aufzuarbeiten. Gantner dazu: «Ich will über die Kunst etwas Positives in die Welt setzen als Gegenpol zu den Meldungen über Tote, die ich halbstündlich mitbekommen kann in den Nachrichten.»

Die Kunst, von Kunst zu leben

«Für echte Kunst braucht es Ernsthaftigkeit», ist Gantner über­zeugt. Und es brauche eine Basis, eine fundierte Ausbildung. «Voraussetzung für echte Kunst ist, dass man die Technik beherrscht. Nur so hat man den Kopf frei für die kreative Gestaltung.»

Kunst machen sei eine Sache, Kunst zu vermarkten eine andere. Im Gespräch über die Entstehungsgeschichte der einzelnen Kunstwerke diskutiert man mit den Austellenden auch über die Kunst, wie man von Kunst leben kann. Es brauche ein Riesen­engagement und die Zusammenarbeit mit einer professionellen Galerie. Durch die Galerie be­stehe in der Regel auch erst die Mög­lichkeit, an Messen mit­machen zu können. Gantners Wunsch wäre auch derjenige seiner Kolleginnen und Kollegen: dass alles am Ende der Ausstellung verkauft ist und einen Platz bei Menschen bekommt, die das Kunstwerk schätzen. (Zürcher Unterländer)