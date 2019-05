Für mehr Frauenpower im Cockpit

Die Zahlen sprechen für sich: Pilotin ist kein typischer Frauenberuf, der Anteil von 5 Prozent an der Berufsgruppe ist verschwindend klein. Mit dem Cockpit Ladies’ Day will die Swiss diesem Missstand begegnen: 40 Frauen erhielten am Samstag Informationen aus erster Hand zu Ausbildung und Berufsalltag als Pilotin, verpackt in einem attraktiven Programm. Der Anlass war rasch ausgebucht.

Auf der Suche nach Gründen

Der Nachmittag beginnt im Swiss Headquarter in Kloten. Die Teilnehmerinnen kommen aus der ganzen Schweiz, vereinzelt gar aus dem Ausland, das Durchschnittsalter liegt bei knapp 25 Jahren.

Drei Pilotinnen begleiten den Anlass. Eine von ihnen ist First Officer oder Co-Pilotin Annika Kilchsperger. Für sie war das Fliegen schon immer ihr Traum. Nach der Matura hat sie zuerst als Flight Attendant gearbeitet, bevor sie Pilotin wurde. Voraussetzung, um zur Ausbildung zugelassen zu werden, ist das sechsstufige Assessment, welches nur knapp 10 Prozent aller Prüflinge bestehen. Das Geschlecht spielt bei der Erfolgsquote keine Rolle – bereits unter den Bewerbenden befinden sich nur 5 Prozent Frauen.

Zu Beginn des Cockpit Days folgt eine Podiumsdiskussion. Dabei wird über die Gründe des tiefen Frauenanteils gerätselt. Liegt es daran, dass das Berufsbild des Piloten mit viel Technik und Physik in Verbindung gebracht wird? «Wir sind keine Superhirne», hält Annika Kilchsperger fest. Ein Grundinteresse in mathematischen Themen sei aber sicher von Vorteil. – Also liegt es an der schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Fliegen? Für Pilotin Caroline Zünd ist diese Vereinbarkeit tatsächlich schwierig. Unregelmässige Arbeitszeiten seien besonders herausfordernd. Zünd hat für ihre beiden Kinder mit Nanny, Grosseltern und ihrem Mann eine fixe Betreuungslösung für jeden Wochentag organisiert, die je nach Einsatzplan zum Tragen kommt.

Mit Klischees aufräumen

Vielleicht sind es auch einfach nur Klischees, die Frauen von einer Bewerbung abhalten? Auf eine weibliche Cockpit-Besatzung hätten Passagiere auch schon mit einem «hier steig ich nicht ein» reagiert, weiss First Officer Tina Schwabe, die Dritte auf dem Podium. Am besten nehme man es mit Humor. «Wir wollen mit Klischees aufräumen und Frauen ermutigen, den Beruf zu ergreifen», erklärt Mediensprecherin Karin Müller.

Es folgt die Besichtigung des Operation Centers. Hier trifft sich die Crew jeweils vor dem Abflug. Pilot und Co-Pilot legen die genaue Flugroute fest, informieren sich über die Wetterlage und briefen das Team.

Das Cockpit als Highlight

Nun sind es nun nur noch ein paar Schritte zum Rollfeld. In der Abflughalle herrscht reger Betrieb. Ein Bus bringt die Gruppe zum Dock E, wo eine Boeing 777 zum Abflug vorbereitet wird.

Dann geht es ins Cockpit: Tina Schwabe erklärt den Ladies gruppenweise die Screens, die unzähligen Bedienungsknöpfe und die verschiedenen Instrumente. Isabella Byrnes aus Niederwenigen sitzt ganz selbstverständlich am Steuerhorn. Sie kommt aus einer Fliegerfamilie, ihr Grossvater in den USA besitzt drei Flugzeuge und fliegt mit 80 Jahren immer noch. Isabella hat ihn schon mehrmals begleitet und für sie ist «Fliegen das Beste, was es gibt.» Noch absolviert sie die Lehre als Kauffrau, aber danach wird sie sich auf jeden Fall als Pilotin bewerben. Julia Hirschbühl aus Bülach ist vom Tag zwar begeistert, doch will sie den Entscheid in Ruhe treffen. Karin Müller ist mit dem Event zufrieden: «Wir müssen den Tag zuerst auswerten, aber ich habe viele strahlende Gesichter gesehen.» (Zürcher Unterländer)