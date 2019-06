Fürs Abschleppen war der Wagen zu schwer

300 Franken Busse muss ein ehemaliger Angestellter eines Pannenhilfe-Unternehmens berappen. Allerdings nicht wegen des Anklagepunktes – mehrfache Nötigung –, sondern aus technischen Gründen. Dies berichtet die «NZZ».

Ausgangspunkt des Streits zwischen einem Autofahrer und einem Pannenhilfe-Unternehmer war ein Kinobesuch des Klägers. Er hatte seinen Wagen auf dem Vorplatz des Kinos an der Dietliker Brandbachstrasse abgestellt. Dort wurde es abgeschleppt. Dank einem Telefon an die Polizei hatte er eine Nummer eines offenbar berüchtigten Abschleppdiensts erhalten, der in dieser Strasse falsch abgestellte Wagen wegbrachte. Das Auto befand sich beim Flugplatz Dübendorf. Ein Angestellter des Pannenhilfe-Unternehmens übernahm den Taxidienst – für 80 Franken. Die Strecke ist nur 4 Kilometer lang.

Auf dem Abstellplatz habe er dann ein Formular unterschrieben, wodurch er einwilligte, die Kosten fürs Abschleppen und weitere Gebühren zu übernehmen. Dies, obwohl er betont hatte, er werde nicht zahlen. Seine Frau und seine Tochter warteten vor dem Kino auf ihn.

Vom Chef unter Druck gesetzt

Wie sich im Lauf der Gerichtsverhandlung, die am vergangenen Freitag stattgefunden hat, zeigte, stand der Beschuldigte offenbar unter Druck seines Chefs. Dieser hatte ihm zunächst rechtliche Unterstützung zugesagt, ihn dann aber hängen lassen. Auch hatte der Chef des unterdessen Konkurs gegangenen Pannenhilfe-Unternehmens seinem Angestellten gesagt, das Abschlepp-Fahrzeug sei für sämtlich Wagen geeignet. Das war aber falsch: Der Geländewagen des Klägers war zu schwer. Deshalb wurde der Beschuldigte zu einer Busse von 300 Franken verurteilt.

Der Kläger hatte offensichtlich Mitleid mit dem Beschuldigten, da er erkannte, dass dieser auch nur ein Opfer ist. Er erklärte sein Desinteresse am Prozess. Bei Nötigung handelt es sich allerdings um ein Offizialdelikt, und deshalb hatte das Gericht trotzdem darüber zu befinden. Der Beschuldigte wurde vom entsprechenden Vorwurf freigesprochen. (red)