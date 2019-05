GLP begründet Wülsers Ausschluss mit dessen Politstil

Auf Montagabend lud die Bülacher GLP-Parteipräsidentin Daniela Gramegna zu einer ausserordentlichen Vorstandssitzung ein. Für GLP-Gemeinderat Daniel Wülser war klar, was auf ihn zukommen würde. Er sollte aus der Partei ausgeschlossen werden, die er vor sieben Jahren mitbegründet und während sechs Jahren präsidiert hatte.

Dieser Ausschluss wurde denn auch beschlossen (ZU vom 7. Mai). Das sei deshalb keine Überraschung, weil die Stimmung zwischen ihm und der Partei seit einem Jahr zerrüttet sei, sagt Wülser.

Streit beginnt am Wahltag

«Es hat mit den Gemeinderatswahlen vom 15. April 2018 begonnen», sagt Wülser. Er wurde mit 525 Stimmen im Amt bestätigt – anders als sein Parteikollege Andreas Müller, der mit 483 Stimmen die Wiederwahl nicht schaffte. «Ich spürte schon damals, dass ein Teil des damaligen Vorstands lieber Müller statt mich im Gemeinderat gesehen hätte.»

«Nur weil ein paar Parteioberen mein Stil nicht passt, ist dies kein Grund, die Segel zu streichen.»Daniel Wülser

parteiloser Gemeinderat

Fünf Tage später habe die Parteileitung ihn erstmals gebeten, sein Mandat zur Verfügung zu stellen. Kurz darauf habe ihn die Partei unter Druck gesetzt, er müsse eine Vereinbarung mit Fraktionspartnerin EVP unterschreiben. Nach dieser Vereinbarung hätte er im Sommer 2019 zurücktreten müssen, um dem «konformeren» Müller Platz zu machen: «Aus Zeitdruck und dem Frieden zuliebe habe ich unterschrieben.»

Heute wäre ein solcher Rücktritt für ihn eine klare Missachtung des Wählerwillens: «Ich könnte auch keine beruflichen, familiären oder persönlichen Gründe geltend machen.»

EVP-Präsident Christoph Denzler beschreibt das Zustandekommen der Vereinbarung aus der Sicht seiner Partei. Wülser, damals noch GLP-Präsident, habe nach seiner Wahl Kontakt mit der EVP aufgenommen, mit dem Ziel, im Gemeinderat eine gemeinsame Fraktion zu bilden. «Wir haben abgelehnt. Zwar konnten wir uns grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit der GLP vorstellen, nicht jedoch mit Daniel Wülser», sagt Denzler.

Wülsers von der GLP-Politik abweichende politische Aktivitäten und sein Image hätten zu dieser Ablehnung geführt. Nach der Wahlanalyse der GLP musste Wülser kurz darauf das Parteipräsidium abgeben. Danach habe das designierte neue Kopräsidium das Gespräch mit der EVP gesucht. «Man hat uns in Aussicht gestellt, dass Daniel Wülser nach circa einem Jahr zurücktreten wird», sagt Denzler.

Dies sei als Bedingung in die Fraktionsvereinbarung aufgenommen worden. Wülser habe sich in dieser Fraktionsvereinbarung bereit erklärt, noch ein Jahr im Gemeinderat zu bleiben, ehe er im Interesse seiner Partei einem Nachfolger Platz machen werde. «Wenn er heute sagt, er sei bei seinem Entscheid unter Zeitdruck gestanden, ist das nicht richtig», sagt Denzler. Wülser habe eine Woche Zeit gehabt.

GLP: Vertrauensbruch

Bei der GLP Bülach spricht man von einem schädigenden Politstil von Daniel Wülser. Dieser entspreche in keiner Weise demjenigen der GLP und verhindere auch die Zusammenarbeit mit anderen Parteien.





«Dies intensiven Gespräche sind zu unserem Bedauern nicht positiv verlaufen.»Daniela Gramegna

Präsidentin GLP Bülach

Wie die GLP Bülach am Dienstag in einer Medienmitteilung schreibt, hätten auch diverse andere Unstimmigkeiten und Grenzüberschreitungen zu einem Vertrauensbruch zwischen den Vorstandsmitgliedern und Daniel Wülser geführt. Das sei selbst für eine offene und tolerante Partei wie die GLP nicht mehr tragbar gewesen. Man habe deswegen seit längerem intensive Gespräche geführt: «Diese sind zu unserem Bedauern leider nicht positiv verlaufen.»

Ausserdem habe Wülser klar zum Ausdruck gebracht, dass er seine eigenen Interessen über jene der Partei und deren Politstil stellen werde. «Wir bedauern wirklich sehr, dass es zu keiner Einigung kam», sagt Gramegna. «Dass die GLP nun dazu bereit ist, ihren einzigen Sitz im Gemeinderat herzugeben, damit sie in Bülach ihr volles Potenzial entfalten kann, das spricht ­Bände.»

«Volk will keine Soldaten»

Für Wülser steht derweil fest: Er bleibt im Gemeinderat, das sei er seinen Wählerinnen und Wählern schuldig. «Nur weil ein paar Parteioberen mein Stil nicht passt, ist dies kein Grund, die Segel zu streichen.» Die jetzige Parteileitung wolle, dass man alles erst abspreche: «Ich bin aber überzeugt, dass das Volk keine Parteisoldaten will.»

Sein unkonventioneller Stil und seine Art, auf wunde Punkte zu zeigen, komme bei vielen Bülacherinnen und Bülachern gut an, ist der nun parteilose Gemeinderat überzeugt. «Schliesslich wurde die lokale GLP im Jahr 2012 gegründet, um dem Politfilz in der Stadt den Kampf anzusagen.» Welcher Fraktion er sich als Parteiloser anschliessen will, lässt Wülser offen.

(Zürcher Unterländer)