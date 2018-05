Gatter gegen Gourmets

Es könnte ein Forschungsprojekt sein oder vielleicht sogar eine Kunstaktion – «Land-Art», wie es auf gut Neudeutsch auch heisst. Die währschaften Holzgatter im Höragenwald auf dem Gemeindegebiet von Bachenbülach stehen so zahlreich und regelmässig über eine weitläufige Lichtung verteilt, dass deren Anblick manche Spaziergänger und Velofahrer ziemlich ratlos zurücklässt.

«Nein, das ist keine Kunstin­stallation», winkt Michel Kern, Förster im Revier der Gemeinden Bachenbülach, Winkel und Oberglatt, lachend ab. Ebenso wenig gehe es hier um Forschung. «Es ist ein Projekt zur Eichenaufforstung», verrät der Fachmann. Eigentlich wenig spektakulär also. Aber wieso die aufwendige Einzäunung mit so vielen kleinen Holzgattern? – «Wir haben das bewusst so gemacht, auch weil die Gatter mehr Freiraum fürs Wild übrig lassen», erklärt Kern. Wie alle Förster muss er zusehen, dass die Rehe vom Jungwuchs fernbleiben. Sonst kommt es zu sogenannten Verbissschäden.

Einzäunungen im Wald sind eigentlich verboten

«Rehe sind Feinschmecker», weiss der Fachmann. Junge Eichen stehen bei den niedlichen Gourmets im Wald ziemlich weit oben auf dem Speisezettel. Ganz und gar nicht herzig finden das Waldbesitzer und Förster. Das Problem ist längst bekannt,ebenso Gegenmassnahmen zum Schutz des sensiblen Jungwuchses.

Während Einzäunungen im Wald per Gesetz generell verboten sind – der Wald muss in der Schweiz für alle frei zugänglich sein –, gelten für Aufforstungen Ausnahmen. Ansonsten könnte vielerorts kein Bäumchen mehr zu stattlicher Grösse heranwachsen. «An unseren jungen Eichen würden die Rehe ständig die frischen Triebe abfressen», erklärt der Förster, der auch für das Waffenplatzgebiet zuständig ist. So erginge es vielen Bäumen. Besonders beliebt sind nebst den Eichen etwa auch Weisstannen und Lärchen. Als Laubbaumart, die auch eine Trockenheit gut überstehen kann, steht derzeit aber gerade die Eiche hoch im Kurs für Wiederaufforstungsprojekte. Auch im betreffenden Forstrevier hat man sich für ein solches Eichenförderungsprogramm entschieden.

In 48 Gattern haben Schüler 750 Eichen gepflanzt

In Bachenbülach holte sich der zuständige Revierförster Unterstützung bei der örtlichen Schule, als es im vergangenen Herbst ans Setzen der jungen Eichen ging. Sämtliche Schüler der Gemeinde hätten sich an der gross angelegten Pflanzaktion beteiligt, sogar die Waldspielgruppe sei dabei gewesen, erzählt Kern. An zwei Tagen kamen alle Klassen für je zwei Stunden auf die Lichtung ennet der Autobahn.

In jedem einzelnen Gatter, das rund fünf auf fünf Meter misst, haben die Kinder sodann 16 Eichen gepflanzt. «Die haben das richtig gut gemacht», lobt der Chef. Denn die Bäumchen seien jetzt bereits gut herangewachsen und würden prächtig gedeihen.

Das Forstpersonal hatte in regelmässigen Abständen Löcher ausgehoben und ebenso die Lattenzäune montiert. Insgesamt wachsen auf einer halben Hekt­are total 750 Eichen in 48 Gattern heran. Andernorts werden anders als in diesem Wald oft auch nur Drahtgeflechte oder gareinzelne Kunststoffschutzhüllen verwendet, um junge Bäume vor dem Verbiss zu bewahren. Das Vorgehen mit vielen einzelnen Abzäunungen sei aber nicht zuletzt auch bei den Jägern beliebter. Denn ansonsten müsste eine solche Aufforstungsfläche grossräumig abgezäunt werden. Im Höragenwald können die Rehe so aber weiterhin auf die Lichtung und finden zwischen den Lattenverhauen noch genügend andere leckere Futterpflanzen.

Frühestens in 80 Jahren wird dieses Holz interessant

«In etwa 12 bis 15 Jahren werden wir dann eine erste Selektion machen», erklärt Michel Kern. Die bis dahin am besten entwickelten kleinen Bäume blieben dann stehen, während schwächere Exemplare entfernt werden. «Wir Förster arbeiten mit anderen Zeithorizonten.» Zehn Jahre gelten im Wald gerade mal als «kurzfristig», erklärt er. In der Wirtschafswelt hingegen stellt derselbe Zeitraum bereits eine halbe Ewigkeit dar. «Ich werde die Erfolge dieser Aktion nicht mehr ernten können», ist sich der Unterländer bewusst. Schliesslich heisse es nicht umsonst, dass die Leistungen der Förster für die nächsten Generationen erbracht werden. «Diese Eichen werden frühestens in 80 Jahren für die Holzverarbeitung interessant.» (Zürcher Unterländer)