Gebeutelte Kirchenpflege stellt Antrag sich selber zu schrumpfen

Der Grundsatzentscheid für eine Verkleinerung der Reformierten Kirchenpflege von Kloten ist gefallen. Noch ist die betreffende Behörde allerdings nicht rechtverbindlich geschrumpft worden. Doch nun steht ein offizieller Antrag an die Stimmberechtigten im Raum. Die Kirchenpflege habe sich an ihrer Februarsitzung dafür ausgesprochen, die Zahl ihrer Mitglieder von sieben auf fünf zu reduzieren, teilt Interimspräsident Jost Ohler mit. Der ehemalige Bezirkskirchenpfleger aus Bülach war in Kloten eingesprungen, weil kurz nach den letzten Erneuerungswahlen 2018 die Präsidentin und ein weiteres Mitglied unerwartet zurücktraten.

Man will gelernt haben

In der Klotener Kirchenleitung soll es zu persönlich gefärbten Streitigkeiten gekommen sein, hiess es damals. Mittlerweile sind gar drei von sieben Sitzen dieser Exekutivbehörde verwaist. Eine Verkleinerung der Kirchenpflege entspricht auch den Empfehlungen der Landeskirche. Der Entscheid der verbliebenen Klotener Kirchenpflege sich selbst zu verkleinern, fiel nach einer zweitägigen Sitzung in der Propstei Wislikofen. «Die Kirchenpflege versteht sich als lernende und initiative Behörde», schreibt deren Vorsitzender. Moderiert wurde die Retraite von Peter Wilhelm vom Amt für Gemeindedienste der Reformierten Kantonalkirche. Man sei zum Schluss gekommen, dass eine Reduktion der Anzahl Kirchenpflegemitglieder «wünschenswert» sei. Die Abstimmung über eine entsprechende Änderung der Kirchgemeindeordnung ist an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung im April vorgesehen. Deswegen sind auch die Ersatzwahlen (mindestens Präsidium und ein Mitglied) – je nach Entscheid des Souveräns – für die darauffolgende ordentliche Kirchgemeindeversammlung im Juni vorgesehen, teilt der Interimspräsident mit.

Christian Wüthrich