Gefeiert für ein langes Leben oder eine lange Ehe

Mit einem Ständchen für die Gäste eröffnete die Jugendmusik Bülach den festlichen Nachmittag. Géraldine Wirth, eigentlich Klarinettistin im Orchester, griff zum Mikrofon und sang mit kraftvoller Stimme den Hit «Stand by me» des Soulsängers Ben E. King.

Das Lied passte zum Thema, denn gefeiert wurde auch Ehepaare, die seit viele Jahrzehnte zusammen leben. Stellvertretend für beide Landeskirchen betonte Pfarrer Dominik Zehnder in seiner Rede die kostbaren Augenblicke, die wie Markierungen im Leben sind.

Persönlich gratuliert

Stadtpräsident Mark Eberli, elegant gekleidet mit schwarzer Fliege, gratulierte den Jubilarinnen und Jubilaren und hob deren Lebensleistung hervor. Selber seit 27 Jahren verheiratet würdigte er die jahrzehntelangen Ehen der Anwesenden. Und er betonte gleichzeitig, es sei durchaus nicht selbstverständlich, dass etliche der Jubilare selbst in hohem Alter noch ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben führen. Zur Dankbarkeit gebe es viele Gründe, führte der Stadtpräsident aus. Bei Kaffee und Torte feierten die Gäste und genossen das Zusammensein.

«Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell die Jahre dahingehen, wenn man als junger Mensch heiratet»William Knöpfli

Zu ihnen gehörte auch das Ehepaar Martha und William Knöpfli. Sie feierten dieses Jahr den 60. Hochzeitstag und leben seit ihrer Heirat in Bülach. «Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schnell die Jahre dahingehen, wenn man als junger Mensch heiratet», sagte William Knöpfli. Sechzig Jahre seien so eine lange Zeit und nicht zu überschauen.

Die Knöpflis – sie ist 82 Jahre alt, er 86 – sind dankbar, selbstständig in ihrer Wohnung leben zu können. An ihrem Hochzeitstag bekamen sie Besuch von Stadtpräsident Mark Eberli. «Es freute uns sehr, dass er persönlich mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei uns vorbeischaute», sagte Martha Knöpfli.

68 Jahre verheiratet

Persönliche Gratulationswünsche und einen Blumenstrauss bekam die älteste Jubilarin am Fest, die 99-jährige Frieda Kuhn. Eberli versprach, sie beim runden Geburtstag nächstes Jahr zu besuchen. Heinrich Graf feierte just am Montag seinen 96. Geburtstag und durfte ein kleines Präsent entgegen nehmen. Werner und Martha Solenthaler war das Paar, das am längsten verheiratet ist: 68 Jahre. Sie heirateten im 1951. Jede der Jubilare wurden mit grossem, respektvollen Applaus bedacht.

Eingeladen waren Personen mit einem runden Geburtstag ab 80, 85, 90 Jahren und ältere Menschen. Ehepaare mit 50 oder 60 Jahren dauernden Ehen und länger wurden ebenfalls geehrt. Insgesamt genossen rund 360 Gäste den Nachmittag, inklusive der Begleitpersonen der Jubilare. Die Stadt- und die Jugendmusik beschlossen die Feier mit einem gemeinsamen Medley.