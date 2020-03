Gefragte Büros auf Zeit

Der Markt für Büroflächen ist im Unterland aus dem Gleichgewicht geraten. Allerorten buhlen die Immobilienfirmen um die Aufmerksamkeit potentieller Mieterinnen und Mieter. Besonders viele Büros stehen im Wirtschaftsgebiet zwischen der Stadt Zürich und dem Flughafen leer. Dennoch hat die Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG im Glattpark, dem «aufstrebenden Business-Quartier Zürich-Nord», Mitte Oktober 2019 das Office-Angebot «Spoom» lanciert.

«Spoom», eine Wortzusammensetzung aus «Space» und «Room», das sind insgesamt 20vollmöblierte Büros mit 60Arbeitsplätzen, welche sich im ersten Obergeschoss des Geschäftshauses «Lindbergh» an der Thurgauerstrasse 132 befinden. Hinzu kommen Sitzungsräume sowie Begegnungszonen mit Sitzgelegenheiten. Die Büros sind zwischen 11 und 840 Quadratmeter gross und können einzeln oder von Teams mit maximal 15 Personen belegt werden.

Betreiberin ist die Firma ISS Facility Services AG in Zürich. Während die Auslastung von «Spoom» im Februar bei gut 65 Prozent lag, ist der März bereits zu 90 Prozent ausgebucht. Den Erfolg des neuartigen Konzepts sieht Jovana Jugova von ISS Facility Services AG in der Flexibilität und der Unkompliziertheit des Angebots. Und darin, dass die Räume auch nur für kurze Zeit reserviert werden können. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern, welche ihre Büros gerne auf mehrere Jahre hinaus vermieten möchten, beträgt die Mindestnutzungsdauer bei «Spoom» gerade mal einen Monat.

Längere Nutzungsverhältnisse können monatlich gekündigt werden. «Am beliebtesten ist eine Mietdauer zwischen sechs und zwölf Monaten», erklärt Jovana Jugova. Die Interessenten reservieren und bezahlen ihr Büro online. Der Zugang ins Gebäude und in die Büros erfolgt übers Smartphone und ist rund um die Uhr möglich. Alle Räume sind standardmässig mit höhenverstellbarem Pult, Bürostuhl, Regal und Lampen ausgerüstet und verfügen über Highspeed-WLAN.

Die Büros sind modern eingerichtet, funktional und haben Highspeed-WLAN. Bild: Paco Carrascosa

Seit dem vergangenen Dezember arbeitet auch Claude J. Fischlewitz von der Firma Just Management AG in einem Einzelbüro im «Spoom». «Ich fühle mich sehr wohl hier», sagt der Business Development Director, der in Winkel wohnt und derzeit mit dem Aufbau einer neuen Abteilung im Bereich «Medical Device» beschäftigt ist. Das Büro sei genau das, was er gesucht habe: Es sei modern eingerichtet, funktional und befinde sich an bester Lage.

Glücklich im Office

Auch Veronika Stoll, die für einen japanischen Pharmakonzern tätig ist, arbeitet seit zwei Monaten in einem «Spoom»-Office. «Ich bin sehr glücklich», sagt die Sekretärin. Nur dass der Kaffee extra kostet, findet sie nicht so gut. Die Betreiberin sei sehr flexibel und hilfsbereit. Zum Beispiel, als sie aus Versehen einen Feueralarm ausgelöst habe, so Veronika Stoll schmunzelnd.

Das japanische Unternehmen hat insgesamt drei nebeneinanderliegende Büros gemietet, in denen 13 Personen arbeiten. Die Firma wird bis ungefähr im Juni im «Spoom» bleiben und dann Platz für die kommenden Nutzer machen. Geplant ist, dass noch weitere «Spoom»-Standorte in der Deutschschweiz und der Romandie eröffnet werden.