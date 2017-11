Gemeinde bewertet neu, Schule nicht

Eine geballte Ladung Zahlen prasselte am Mittwochabend im Primarschulhaus Zweideln auf die Oberembracherinnen und Oberembracher ein: Als erstes stand der Voranschlag 2018 der politischen Gemeinde an. In diesem ist ein Aufwand von 5,6 Millionen Franken und ein Plus von 85 000 Franken budgetiert. Die 47 (5,9 Prozent) Stimmberechtigten – zum Ende der Versammlung waren es gar deren 50 (6,3 Prozent) – nahmen das Budget mit grossem Mehr an. Der Steuerfuss der politischen Gemeinde bleibt weiterhin bei 48 Prozent.

Budget der Schule abgesegnet

Auch die Revision der Zweckverbandsstatuten des Regionalen Alterszentrums Embrachertal und die neue Gebührenordnung wurden deutlich angenommen; ebenso die Auflösung des bestehenden Vertrages und der Abschluss eines Anschlussvertrags des Friedhof-Zweckverbandes Embrach-Oberembrach.

Das Budget der Primarschulgemeinde für 2018 sieht bei einen Aufwand von 2,4 Millionen Franken ein Plus von 2100 Franken vor. Es gab keine Stimmen gegen diesen Voranschlag.

Unterschiedliche Strategien

Bei Gemeinden und Schulgemeinden tritt kantonal per 1. Januar 2019 das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) in Kraft. Es ist stärker betriebswirtschaftlich ausgerichtet und soll eine transparentere und fairere Rechnungslegung ermöglichen. Sowohl die politische Gemeinde als auch die Primarschule Oberembrach entschieden bereits ein Jahr im Voraus über das Vorgehen. Die Gemeinde beantragte eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens bei der Umstellung auf HRM2. Die Abschreibungslast sei so ausgeglichener, erklärte Gemeindepräsidentin Verena Koch Hanselmann (parteilos). Es ermögliche auch längerfristig eine bessere Refinanzierung der Schulden. Der Antrag wurde deutlich angenommen.

Die Schulgemeinde wollte hingegen keine Neubewertung des Verwaltungsvermögens. Präsident Thomas Brunner begründete: «Die Primarschule hat keine Schulden und befindet sich in einer gesunden Finanzlage. Und es sind keine Investitionenen geplant.» Alle Anwesenden stimmten dem Vorgehen zu.

(Zürcher Regionalzeitungen)