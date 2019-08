Gemeinde setzt Kopfgeld auf Vandalen aus

Keinen schönen Anblick hinterliessen Unbekannte in der Nacht auf den 10. August in Glattfelden. Mit oranger und blauer Signalfarbe wurden verschiedene Fassaden verunstaltet. Rund um das Schulhaus Hof, beim ehemaligen Kindergarten an der Friedhofstrasse, an der Coop-Filiale und beim Clubhaus des FC Glattfelden wurden die Schmierereien entdeckt. Daneben liessen die Täter sich auch an Schaufenstern, Fussgängerstreifen, Strassenschildern, Bushaltestellen und Containern aus. Der Sachschaden wird auf über 30 000 Franken geschätzt.

Bereits zwei Zeugenaufrufe sind auf der Gemeinde-App aufgeschaltet worden. Der erste am 12. August, der zweite diesen Montag. Wie der zuständige Gemeinderat Adrian Rösti auf Anfrage erklärt, habe die Schadenshöhe den Ausschlag gegeben, dass für Hinweise, die zur Ergreifung der Vandalen führen, eine Belohnung von 2000 Franken ausgesetzt wurde. «Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass wir solche Taten nicht tolerieren», sagt Rösti.

«Eine vollflächige Überwachung ist allerdings teuer.»Adrian Rösti, Gemeinderat

Wie die Kantonspolizei auf Anfrage sagte, seien zwar einzelne Hinweise eingetroffen, denen man auch nachgehen werde. Nach wie vor würden aber Zeugen gesucht, die Angaben zur Täterschaft machen können.

Gute Erfahrungen mit Belohnungen

Es ist nicht das erste Mal, dass in Glattfelden eine Belohnung auf Vandalen ausgesetzt wird. Im Mai 2014 wurde rund um das Glattfelder Schulhaus Eichhölzli gewütet. Die Täter hatten damals den Seitenspiegel eines in der Nähe parkierten Autos abgerissen, die grosse Glasscheibe der Turnhalle eingeschlagen, Rollläden der ehemaligen Abwartswohnung demoliert, Briefkästen des Schulhauses gesprengt und eine Lampe herausgerissen, womit sie die Heckscheibe eines Autos zerstört haben. Der Sachschaden: gut 20000 Franken. Wer den entscheidenden Hinweis lieferte, der zur Verhaftung der Vandalen führte, erhielt 1000 Franken.

Das Kopfgeld wurde im November zwei Personen gezahlt. Eine Partei erhielt aufgrund des genaueren Hinweises 800 Franken, der andere 200 Franken. Blutspuren, die bei der eingeschlagenen Turnhallenscheibe vorgefunden wurden, bestätigten am Ende die Aussagen der Hinweisgeber. Die beiden Täter, zwei Schweizer zwischen 15 und 17 Jahren, wurden von der Jugendanwaltschaft Unterland zu einer sogenannten «persönlichen Leistung» verurteilt. Ein Täter musste einen Arbeitseinsatz in einer gemeinnützigen Organisation leisten. Dem anderen wurde ein Kurs im Bereich Suchtprävention verordnet. Die Gemeinde hatte zudem Schadenersatzforderungen gestellt.

Kameras könnten in Zukunft Vandalen abschrecken

Nach dem Fall von 2014 wurde in Glattfelden laut darüber nachgedacht, ob bei Kindergärten und Schulhäusern Videokameras angebracht werden sollen. «Eine vollflächige Überwachung ist allerdings teuer», gibt Rösti zu bedenken. Er geht von 150 000 bis 200 000 Franken aus.

Neben den finanziellen Aspekten müssen für eine Kameraüberwachung auch die rechtlichen Voraussetzungen vorhanden sein. Die trifft für Glattfelden nur teilweise zu. 2010 hatte die Gemeindeversammlung der Totalrevision der Polizeiverordnung zugestimmt, worin der Gemeinderat unter anderem dazu berechtigt wird, Videoüberwachungen auf öffentlichem Grund anzuordnen. Diese müssten aber «dem übergeordneten Recht entsprechen, der Wahrung der Sicherheit dienen, im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein». Die Details müssen in einem Reglement festgeschrieben werden. Wie Rösti ausführt, sei der Gemeinderat derzeit daran, ein solches Reglement zu erarbeiten.