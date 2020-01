Gemeinde sucht Ideen für ehemaliges Halba-Areal

Die Gemeinde Wallisellen möchte nun gemeinsam mit der Eigentümerin eine Zwischennutzung ermöglichen und sucht via Inserat in der Lokalzeitung «Anzeiger von Wallisellen» Vorschläge. Die Nutzung soll zeitlich begrenzt sein und innerhalb kurzer Zeit aufgehoben werden können. Ausserdem muss sie einen gesellschaftlichen Mehrwert bringen. Eine private Nutzung ist deshalb ausgeschlossen. Für die Zwischennutzung werden die Betreiber mit der Gemeinde eine Vereinbarung abschliessen.

Das Areal ist im Besitz der Immobilienfirma Alfred Müller AG in Baar. Diese hat die Parzelle gemeinsam mit den beiden angrenzenden Landstücken von Coop erworben. Wie das Unternehmen bereits im vergangenen Sommer gegenüber dieser Zeitung erklärte, will man nicht sofort mit einem Neubauprojekt starten. Man habe für das Grundstück eine Studie erstellt und klare Vorstellungen davon, was man realisieren könne. «Wir forcieren die Umsetzung zurzeit aber nicht», hiess es damals.