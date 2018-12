Gemeinde verfügt über solides Finanzpolster

Gemeindepräsident Hanspeter Kern freute sich, dass 107 Stimmberechtigte (13 Prozent) am vergangenen Montag den Weg zur Budget-Gemeindeversammlung in die Buchberger Mehrzweckhalle gefunden hatten. Die Tagesordnung war mit 12 Traktanden dicht befrachtet, doch dank den klaren Ausführungen zu den einzelnen Traktanden kam es nur vereinzelt zu weiterführenden Fragen aus dem Plenum und sämtliche Geschäfte wurden ohne Wenn und Aber durchgewinkt.

Dank einem soliden finanziellen Polster kann sich die Gemeinde manche Investition leisten und dabei sogar noch den Steuerfuss für natürliche Personen um 2 Prozentpunkte auf 68 Prozent senken. Für juristische Personen bleibt er weiterhin bei 67 Prozent. Die budgetierte Erfolgsrechnung 2019 weist mit der angenommenen Steuersenkung einen Aufwand von 4,78 Millionen Franken und einen Ertrag von 4,87 Millionen Franken aus, was einen Ertragsüberschuss von 89 875 Franken bedeutet.

Das Investitionsbudget 2019 weist einen Nettoinvestitionsmehrbetrag von 630 000 Franken aus, die sich mit den folgenden Investitionen erklären lassen.

Sanierung des Gemeindezentrums

Die detaillierten Erklärungen lieferte Finanzreferent Robert Keller. In seiner Präsentation wies er darauf hin, dass zwei grosse Brocken im Budget für das Jahr 2019 die Zusatzkredite für die Sanierung des Gemeindezentrums und Schulhauses sind und ausserdem die Investitionen, welche die Wasserversorgung an der Birkenstrasse betreffen.

«Im Januar sassen wir mit allen Nutzern der Gebäude zusammen. Wir klärten die verschiedenen Bedürfnisse, nahmen die relevanten auf und wandelten sie in Franken um», berichtete Keller und zeigte auf, was zu diesen gehört: Die grössten Kosten fielen für einen zusätzlichen Raum am hinteren Ende der Mehrzweckhalle an, ausserdem sei zukünftig eine Wärmepumpe und ergänzend eine Ölheizung als Heizung geplant, die im Februar installiert würden. Dazu sei ein neues, modernes Audiosystem geplant. Insgesamt beläuft sich Zusatzkredit für die Sanierung des Gemeindezentrums auf 495 000 Franken.



Der zweite grosse Posten im Budget ist der Trinkwasser-Ringschluss zwischen der Birkenstrasse und der Erlistrasse. Mit der Investition von insgesamt 330 000 Franken für die Trinkwasserleitungen und die Strassenarbeiten wird verhindert, dass die Strasse bei einem Wasserrohrbruch zu weiten Teilen ohne normale Trinkwasserversorgung wäre und über Notversorgung beliefert werden müsste.

Zügig wurde nach den umfangreichen Ausführungen von Keller die Traktandenliste durchgearbeitet. Das Budget fürs 2019 wurde von der neuen Zentralverwalterin Susanne Rykart zum ersten Mal nach HMR2 erstellt. Deswegen sah es komplett anders aus als die Budgetunterlagen der vergangenen Jahre. «Das Erstellen dieser Unterlagen war eine Riesenarbeit, die unsere Zentralverwalterin hier geleistet hat», erklärte Keller, wofür Rykart einen herzhaften Applaus von der Gemeindeversammlung erntete. (Zürcher Unterländer)