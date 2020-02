Gemeinderätin ist enttäuscht über Antworten zum Klimaschutz

Nachdem der Bülacher Stadtrat ihre Forderung nach der Ausrufung des Klimanotstands abgelehnt hatte, wollte es SP-Gemeinderätin Nadja Naegeli noch einmal wissen. Sie reichte eine Interpellation zum Thema Klimaschutz ein.

Darin erbat sie Antworten zu zahlreichen Fragen. Unter anderem wollte sie wissen, wie es um die Überarbeitung des Energieplans steht, welches die Bülacher Energieziele sind, welcher Gebäudestandard in der Stadt geplant ist und wie Bülach mit anderen Partnern im Bereich Klimaschutz zusammenarbeitet.

Nun liegt Antwort des Stadtrats vor, und diese fällt trotz ihrer sieben Seiten für Nadja Naegeli enttäuschend aus. «Es werden nur Möglichkeiten aufgezeigt, Fassbares oder gar Konkretes ist nicht darunter.» So schreibe der Stadtrat beispielsweise, dass bei Gebäuden ein Energiestandard über den gesetzlichen Mindestanforderungen angestrebt werde. «Was das genau heisst, bleibt unklar», so Naegeli.

Der Stadtrat hält in seiner Antwort an seiner Zielsetzung aus dem Jahr 2016 fest, dass Bülach «eine der führenden Energiestädte bleiben soll und im Kanton unter den ersten zehn rangiert». In diesem Jahr will die Stadt die für das Label Energiestadt erforderlichen energiepolitischen Ziele überarbeiten, schreibt der Stadtrat weiter. 2021 stehe die Rezertifizierung des Labels an. Es sei angedacht, aus dem Energieplan einen Energierichtplan zu erstellen, der dann vom Bülacher Parlament festgesetzt werde.

«Aus dem Fenster schauen»

Für Naegeli reicht die Stellungnahme des Stadtrats nicht. «Es ist enttäuschend, dass die Stadt Bülach den Klimaschutz nicht ernst nimmt und nicht gewillt ist, schneller konkrete Massnahmen zu erarbeiten und ambitionierter zu handeln», findet sie.

Auch deshalb, weil es sich beim Klimaschutz um ein Thema handle, das sehr viele Menschen beschäftige. «Um sich die klaren Indikatoren des Klimawandels vor Augen zu führen muss man zur Zeit nur aus dem Fenster schauen», sagt sie.

Ein Lichtblick

Als positiv wertet Naegeli den Beitritt der Stadt zur neu gegründeten Energiegenossenschaft. Diese bezweckt die Förderung erneuerbarer Energien und dezentralen Energieanlagen in Bülach und Umgebung und setzt ihren Fokus auf die Vermeidung von grauer Energie (der ZU berichtete).

Naegeli wird an Gemeinderatssitzung vom 9. März Gelegenheit erhalten, sich mündlich zur Antwort des Stadtrats zu äussern. Eine Möglichkeit, von der sie Gebrauch machen will. Es ist gleichzeitig ihr letzter Auftritt im Gemeinderat. Naegeli tritt Ende März aus dem Parlament zurück.

Interpellation und Antwort: www.buelach.ch/gemeinderat