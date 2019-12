Gemeinderat Walter Maag tritt zurück

Der Höremer Gemeinderat Walter Maag (SVP), verantwortlich für die Ressorts Sicherheit, Forst- und Landwirtschaft, tritt zurück. Als Grund gibt er berufliche Veränderungen an, die ab 2020 eine Unvereinbarkeit mit seinem politischen Amt als Gemeinderat mit sich bringen. Diese Veränderungen, so Maag, seien zu Beginn der Legislatur 2018 bis 2022 noch nicht in Aussicht gestanden, weshalb er sich damals der Wiederwahl gestellt habe.

Gesuch gutgeheissen

Er empfinde es als wichtig, dass sich ein Behördenmitglied genügend Zeit für seine Aufgaben nehmen könne, dies werde bei ihm ab 2020 nicht mehr im von ihm erwarteten Ausmass möglich sein, schreibt Maag im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Sein Gesuch um vorzeitige Entlassung wurde vom Bezirksrat Bülach bereits gutgeheissen. Sobald die Nachfolge des Sicherheits-, Forst und Landwirtschafts-Vorstehers geregelt ist, wird er vom Amt zurücktreten. Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl bereits eingeleitet. Geht für das zu besetzende Behördenamt nur ein Wahlvorschlag ein, kommt es zu einer Stillen Wahl. Gehen mehrere Wahlvorschläge ein, wird eine Urnenwahl durchgeführt.