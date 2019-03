Genuss für Ohren, Augen und Gaumen

In Nürensdorf gab es dieses Wochenende gleich zweimal etwas für die Ohren und den Magen. Wie jedes Jahr veranstaltete die Buffalo Band Bassaville das beliebte Big-Band-Dinner. Das Konzept des Anlasses erklärt sich quasi mit der Beschreibung: Gegen ein Konzert und gegen Auswärts-essen-Gehen ist jeweils separat bereits nichts einzuwenden. Umso besser also, wenn man beides verbinden kann. So tischten der Verein der Band und seine zahlreichen Helfer sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend ein Viergangmenü auf und dazu gab es drei Sets breit gefächerter Musikstücke.

Gespielt wurden Klassiker des Big-Band-Genres, wie zum Beispiel «For Lena and Lenny». Aber auch poppigere Lieder, berühmte Soul-Nummern, Funk und sogar Filmmusik wurden dem Publikum und den Gästen präsentiert. Dazu gab es Nüsslisalat, Karottensuppe, Schweinsfilet und zum Dessert Waldbeeren-Tiramisù. Das Menü war also ähnlich reichhaltig wie das, was auf der Bühne geboten wurde.

Die Qualität muss stimmen

Das Big-Band-Dinner ist eine bereits seit langem etablierte Veranstaltung. Die Buffalo Band Bassaville veranstaltet das Konzertessen seit 15 Jahren, beinahe so lange, wie es die Band bereits gibt. Roman Brauchli, OK-Präsident der Veranstaltung, ist seit der ersten Stunde Mitglied der Big Band. «Entstanden sind wir im Jahr 2002 auf Initiative der Mitglieder der Jugendmusik Bassersdorf/Nürensdorf», erzählt der Posaunist. Mittlerweile hat die Band aber Mitglieder aus einem grösseren Einzugsgebiet rekrutiert. Aus Zürich und aus dem Säuliamt kommen die Musikerinnen und Musiker. Brauchli legt Wert auf die Musik. «Wenn die Qualität nicht stimmt, dann bist du ersetzbar», meint er. Das merkt man dann auch beim Konzert. Nadine Wietlisbach, die Sängerin der Band, singt gekonnt Lieder wie «Valerie» in der Version von Amy Winehouse.

Dass es bei einem Konzert nicht bloss um Musik geht, das hat die Band wohl verstanden. Denn sie hat mit viel Herzblut eine grosse Infrastruktur bereitgestellt. Für Stimmung sorgt nicht bloss die Musik, sondern auch ein grosses Aufgebot an technischen Hilfsmitteln. Zahlreiche Scheinwerfer, die passend zur Musik die Beleuchtung ändern, und Nebelmaschinen erzeugen ein schönes Ambiente. Dass der Auftakt des Konzerts dabei eine Big-Band-Version von Richard Strauss’ «Also sprach Zarathustra ist», wirkt mit diesen Hilfen noch viel imposanter. Brauchli meint, auch für die Band sei es wichtig, solche Veranstaltungen zu haben: «Man braucht ein musikalisches Ziel. Proben ohne Ziel machen nicht so viel Spass.»

Der Traum einer Big Band

Seit etwas mehr als einem Jahr steht die Band nun unter der musikalischen Leitung von Fortunat Häfliger. Er hat an der ZHdK Jazztrompete studiert und für ihn war es immer ein Traum, eine Big Band zu leiten. «Die erste richtige Probe mit der Band war grauenhaft», erzählt Häfliger, aber mittlerweile habe er sich als Leiter gut eingelebt. Seine persönliche Lieblingsnummer dieses Konzerts ist ein Popsong: «Locked out of Heaven» von Bruno Mars. Das spielt die Band dann auch mit Fedoras. Der Hut ist schliesslich ein Markenzeichen des Sängers. «Töne sind egal, tönen muss es», wird Häfliger am Abend zitiert. Das tut es auf jeden Fall. Und mit der richtigen Beleuchtung sieht es auch noch gut aus.

(Zürcher Unterländer)