Gerechtigkeit hat viele Gesichter

Geschichtslehrer Jakob Hauser leitet die Studienwoche an der Kantonsschule Zürcher Unterland in Bülach, während der sich 17 Klassen der beiden letzten Jahrgänge mit dem Thema «Alles, was recht ist. Gerechtigkeit und Politik» befassen. Er sei fast etwas stolz auf die jungen Leute, sagt er nach der Veranstaltung vom Dienstag, die er moderiert hat. Sie haben aufmerksam zugehört, was die drei Politiker zu sagen haben, und entsprechend präzis nachgefragt.

Vom Zürcher SVP-Nationalrat Claudio Zanetti will jemand wissen, wie die AHV-Reform aus Sicht der SVP aussehen sollte, damit sie von der Partei unterstützt würde. «Sowohl die Linken wie auch die Rechten sagen nicht die Wahrheit», erklärt Zanetti. Es sei keine ehrlich geführte Debatte. Seiner Meinung nach müsste vom Grundsatz ausgegangen werden, wie lange jemand Rente beziehen soll. Eine Erhöhung sei nicht in erster Linie anzustreben.

Aktuelle politische Themen stehen zur Diskussion

Jakob Hauser hat beim Thema Gerechtigkeit bewusst aktuelle politische Themen gewählt. Über die Reform der Altersvorsorge 2020 wird am 24. September abgestimmt. CVP-Nationalrat und Fraktionspräsident Gerhard Pfister wehrt sich vehement gegen den Vorwurf von Zanetti, bei der Vorlage würden nicht alle Facts auf den Tisch gelegt. «Der Reformvorschlag ist kein ‹Bschiss›. Es geht darum, die Altersvorsorge bis ins Jahr 2030 zu stabilisieren.»

In den vergangenen 20 Jahren habe das Volk immer Nein gesagt, wenn es um eine AHV-Revision gegangen war. Die Zürcher SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr unterstützt die Vorlage. «Sie ist gerecht und bietet eine grosse Chance zur Stabilität für die nächsten 10 bis 15 Jahre», sagt sie. «Die AHV ist auch eine Anerkennung für alle, die aus der Arbeitswelt ausscheiden und viele Jahre Leistungen erbracht haben.»

Im Zusammenhang mit der Frage der Gerechtigkeit bei der Gesundheitsfrage weist Jacqueline Fehr darauf hin, dass sich die Einstellung zu den hohen Kosten je nach persönlicher Situation ändert. «Gesunden Menschen erscheint die Krankenkassenprämie zu hoch. Doch wenn man selber krank wird oder jemand aus dem direkten Umfeld, ist man froh um eine Versicherung.» Man könne die Gesundheits- nicht direkt mit der Altersvorsorge vergleichen. «Von der AHV profitieren alle, von der Krankenkasse gibt es nur etwas zurück, wenn man eine Behandlung braucht.»

Pfister erklärt, die Schweiz profitiere von den Leistungen des Gesundheitswesens, um das sie andere Nationen beneiden würden. «Wir leben in einem der teuersten und reichsten Länder der Welt. Viele haben deshalb auch das Gefühl, nur die beste Behandlung stehe ihnen zu.» Dies sei ein Aspekt, weshalb die Krankenkassenprämien ständig steigen.

Zur Frage der Gerechtigkeit bemerkt er: «Wer soll zum Beispiel bei alten kranken Menschen entscheiden, ob sie Anrecht auf eine Behandlung haben?» Auch Jacqueline Fehr bezieht sich auf alte Leute und weist auf das Problem selbst verschuldeter Krankheiten hin. «Manchmal entscheidet auch einfach das Glück darüber, wer gesund bleibt und wer nicht.»

Ausgleich schaffen zwischen Freiheit und Gleichheit

Zu Beginn des Podiums hat Jakob Hauser allen drei Politikern die provokative Frage gestellt, woher sie wüssten, was gerecht sei. Jacqueline Fehr, Justizdirektorin im Kanton Zürich, nennt den Fall Carlos als Beispiel. «Bei diesem renitenten jungen Mann war es sehr schwierig, rechtsstaatlich zu handeln. Trotzdem sind wir verpflichtet, uns an die Gesetze zu halten, auch wenn die andere Seite diese komplett ignoriert.»

Für sie persönlich bedeute Gerechtigkeit, wenn etwas sowohl aus der eigenen als auch aus der Sicht des Gegenübers o. k. ist. Der Lehrer für Literatur und Philosophie, Gerhard Pfister, sieht auf persönlicher Ebene die Würde des Menschen im Zentrum von Gerechtigkeit. «In der Politik geht es aber nicht nur um die eigene Überzeugung. Es findet ein permanenter Ausgleich zwischen Freiheit und Gleichheit statt.» Immer jedoch gelte es, die rechtsstaatlichen Regeln einzuhalten.

Claudio Zanetti hat Recht studiert und bezieht sich bei derDefinition von Gerechtigkeit auf die jüdisch-christliche Religion. «Von dort stammt die Idee der Gleichheit. Recht ist der Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen.» Er findet, das gelinge in der Schweiz ganz gut.

Bei der Fragerunde knüpft eine Schülerin an diese Aussage an und will wissen, weshalb das Frauenstimmrecht erst so spät, nämlich 1971, eingeführt worden sei, wenn der Vertreter der SVP und seine Partei die Gleichheit der Menschen auf Basis der Religion so hoch halte? Sie erntet grossen Applaus von ihren Kolleginnen und Kollegen und zustimmendes Kopfnicken von Jacqueline Fehr. Zanetti bleibt eine Antwort schuldig.

In ihrem Schlusswort sagt Fehr: «Demokratie allein ist kein Schutz vor Fehlentwicklung.» Nicht so sehr die Religion sei das Fundament, sondern die Annahme der Bundesverfassung 1848. Für Pfister verhindert Demokratie, dass ein Mensch zu viel Macht bekommt. «Es ist jene Staatsform, die dem Idealbild am nächsten kommt.» Claudio Zanetti unterstützt die Demokratie in Kombination mit Föderalismus. «Das lässt die Möglichkeit offen, dass auch andere recht haben könnten.» (Zürcher Unterländer)