Gesprächsstoff für Oberschnöri und Plappertäsche

«Die Sprache ist auch Teil unserer Geschichte, deshalb sollte man ihr gleich viel Sorge tragen wie alten Häusern», sagt Urs Peter, wie er am einfachen Holztisch in seinem Elternhaus in Embrach sitzt. Soeben sind die ersten Kartons mit den druckfrischen Büchern bei ihm eingetroffen, welche der Embracher Arisverlag verlegt.

Mit «Gaggalaariplatz – Mundart für Aafènger und Fortgschrittni» möchte der Autor auf lustvolle Art und Weise die Vielfalt und die Lebendigkeit der Deutschschweizer Mundart aufzeigen. Als «Gaggalaariplatz» bezeichnete man früher den Jugendtreffpunkt eines Dorfes – auf dem selbstverständlich Mundart gesprochen wurde.

Über 200 fast oder ganz vergessen gegangene Ausdrücke hat Urs Peter für sein neues Buch ausgewählt und in sechs Kapitel gegliedert. Die Zürcher Illustratorin Sibylle Heusser hat zu den Begriffen passende Bilder gezeichnet. Dort, wo es um Pflanzen und Tiere geht, sind die Aufnahmen des Embracher Tier- und Naturfotografen Heinz Zumbühl zu sehen. «Es ist ein Bilderbuch für die ganze Familie», erklärt Urs Peter das Konzept. Ein Gaudi dürfte den interessierten Leserinnen und Lesern das Ratespiel am Ende des Buchs bereiten: wer weiss noch was mit «de Hoselade verzeise» oder «Räbe süüde» gemeint ist? Diese und weitere Sätze gilt es zu entschlüsseln.

Wörtersammlung läuft

Urs Peter ist in Embrach geboren und aufgewachsen. Bevor er seine Laufbahn als Arzt begann – er ist als Neurologe tätig – studiert er Geschichte und Ethnologie. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der 59-Jährige in seiner Freizeit mit historischen Themen. 2017 gab er ebenfalls im Arisverlag das Buch «8424 Embrach – Leben auf dem Land um 1950» heraus. Im gleichen Jahr rief er den «Historischen Verein Embrachertal» ins Leben. Am Oberdorffest letzten Jahres begann er zusammen mit seinen Vereinskollegen, verschollene Mundartwörter zu sammeln.

Dem Aufruf, «bedrohte Wörter» abzugeben, seien viele Leute gefolgt, erinnert sich Urs Peter. Und zu seinem eigenen Erstaunen waren viele Ausdrücke darunter, die ihm bislang unbekannt waren. Die Wörtersammlung lief im Anschluss an das Fest weiter und dauert bis heute an. Auf www.8424embrach.ch können unter dem Stichwort «Gaggalaariplatz» weiterhin Wörter eingereicht werden. Die Sammlung beläuft sich auf über 1000 Begriffe – für sein Buchprojekt wählte Urs Peter diejenigen aus, die ihm am attraktivsten erschienen und bildlich umgesetzt werden konnten. Einige stammen auch aus dem «Zürichdeutschen Wörterbuch».

Urs Peter hofft, dass die Lektüre von «Gaggalaariplatz – Mundart für Aafènger und Fortgschrittni» die Lesenden daran erinnert, dass die Deutschschweizer Mundart einen eigenen Wortschatz und eine eigene Grammatik hat. Und natürlich soll das Buch auch unterhaltsam sein mit Ausdrücken, die auf der «roten Liste» der bedrohten Wörter stehen oder schon ganz vergessen sind.

Mit seinem Anliegen, die Mundart vor dem Aussterben zu bewahren, ist es ihm aber durchaus ernst. Das Verschwinden des Schweizerdeutschen habe nämlich nicht nur mit dem allgemeinen Wandel der Sprache zu tun.

Hochdeutsch hält Einzug

«Die Mundart steht unter starkem Druck des Hochdeutschen», bedauert er. Immer mehr Schweizerdeutsche Ausdrücke verschwänden, und im Gegenzug hielten hochdeutsche Wörter Einzug in die Mundart. Als Beispiele nennt er «öbbis becho» anstatt «öppis übercho» oder die Verwendung von «Schmetterling» statt «Summervogel». «Dabei ist die Mundart eine Sprache mit einem enormen Reichtum», begründet er sein Engagement, «sie ist voller Leben und kreativ». Der Autor ist überzeugt: «Mundart isch fadegrad und macht ersch na Spass».