Gewerbe profitiert vom Street Market

Die Gewerbler im Glattpark haben sich für die vierte Ausgabe des Street Market auf dem Boulevard Lilienthal wieder einen PR-Gag ausgedacht. Nachdem die IG Boulevard in den Jahren zuvor eine Kinder-Triathlon-Meisterschaft und ein Defilee exklusiver Automarken veranstaltet hatte, organisierte Janina Ruhstaller zum Abschluss des ganztägigen Anlasses den Jazz am See. Für die Verantwortliche des Street Market ging damit ein erfolgreicher Tag zu Ende. «Von 65 Gewerbetreibenden im Glattpark hat fast die Hälfte heute mitgemacht», erklärte die strahlende Immobilienverwalterin.

Werbegeschenke verteilt

Direkt angrenzend an den Glattpark wohnt Nadine Bartlome mit Sohn Laurin. Dieser deckte sich am Street Market mit einer Vielzahl von Werbegeschenken ein. So schmückte sein Handgelenk eine Gummischildkröte, während er in der Hand einen Ballon einer Versicherungsgesellschaft hielt. Was ihm denn an den vielen Ständen, die auf dem Boulevard Lilienthal, aber auch in den Seitenstrassen im Glattpark verteilt waren, am meisten gefalle? Am liebsten habe ich den See», antwortete Laurin wie aus der Pistole geschossen und meinte damit den Glattpark-eigenen See. Er sei oft mit seiner Mutter dort anzutreffen.

Diese genoss sichtlich das Flanieren durch den Boulevard und bestaunte die Produkte der Gewerbetreibenden. An prominenter Stelle befand sich der Stand mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Züri Zahni. Hier gab es für Laurin nicht nur einen zweiten Luftballon, sondern zusätzlich eine Zahnpasta und ein Glas erfrischenden Eistee – ungezuckert, wie von einer Zahnarztpraxis erwartet.

Teamwork zahlt sich aus

Mit ihren Angestellten um die Wette strahlend, präsentierte sich Teuta Kerhani-Rifati von der Versicherungsagentur Fenix am Street Market. Die Geschäftsführerin griff ihrem Team unter die Arme, als sich zur Mittagszeit eine Schlange vor dem Grillstand bildete. «Wir sind dankbar, in diesem modernen Businessquartier unser Geschäft zu haben», erklärte sie. Da sei es für sie keine Frage gewesen, der IG Boulevard beizutreten und am Tag des Street Market mitzumachen. Gleich gegenüber ihrem Stand parkierte Fahrlehrer Simon Schmid seine zwei Fahrzeuge auf dem Trottoir. «So können potenzielle Fahrschüler gleich mal Probe sitzen», erklärte der Alleinunternehmer.

Während er die Vor- und die Nachteile von manuell geschalteten oder automatischen Fahrgetrieben einer Passantin erläuterte, sprach seine Freundin Zilla Maag mögliche Neukunden an. «Das Schöne am Street Market ist, dass niemand aufdringlich ist. Es geht mehr um einen lebhaften Austausch», betonte Organisatorin Janina Ruhstaller.

Nach diesem Anlass übergibt sie den Posten ihrem Vater Benny Ruhstaller, der seit 19 Jahren die Immobilien im Glattpark bewirtschaftet, für die Zeit ihres Mutterschaftsurlaubs. Aber nächstes Jahr komme sie wieder, sagte sie.

