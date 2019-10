Glattalbahn soll weitere Barrieren erhalten

Zur Sicherung des Bahntrassees der Glattalbahn plant die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG), vier Kreuzungen mit Barrieren auszurüsten. In Wallisellen betrifft es den Fussgängerübergang West-/Langenwiesenstrasse bei der Haltestelle Herti. In Dübendorf sind der Fussgänger- und Veloübergang bei der Kreuzung Sonnental, der Fussgängerübergang an der Überlandstrasse sowie die Ausfahrt der Rietwiesenstrasse in die Ringstrasse betroffen. Alle vier Projekte sehen jeweils zwei Einzelschranken vor. Die Pläne liegen ab Montag, 28. Oktober, für 30 Tage öffentlich auf.

Drei weitere Projekte sind bereits in Planung

Die vier aktuellen Schrankenprojekte werden nicht die letzten bleiben. Drei weitere sind bereits geplant. Wie VBG-Sprecherin Katharina Schaffner auf Anfrage erklärte, rechnet die VBG bei den Barrieren an der Kreuzung Neugut-/Seidenstrasse in Wallisellen, dass die Eröffnung des Plangenehmigungsverfahrens noch in diesem Jahr stattfindet. «Aufgrund umfangreicher Abklärungen gestaltet sich diese Anlage komplexer», führte sie aus. Für zwei weitere Kreuzungen in Dübendorf – die Knoten Ring-/Gärtnerstrasse sowie Zürich-/Hochbordstrasse – würden die Plangenehmigungsverfahren aufgrund von umfangreichen Abklärungen wegen enger Platzverhältnisse für das Jahr 2020 angestrebt.

Mit den geplanten Barrieren verfolgt die VBG weiterhin das Ziel, die Zahl der Unfälle langfristig deutlich zu senken. In den letzten Jahren setzte die VBG bereits einige Massnahmen um, damit die Sicherheit entlang der Glattalbahn erhöht wird. Mitte 2014 beschloss die VBG, einige Kreuzungen mit Schranken auszustatten und die Höchstgeschwindigkeit streckenweise auf 36 km/h herabzusetzen. 2018 konnten vier Schranken in Betrieb genommen werden, eine in Wallisellen, zwei in Opfikon und eine auf dem Gebiet von Rümlang. Die ursprünglich im Jahr 2014 ebenfalls geplante Barriere an der Ringwiese in Dübendorf konnte aus verkehrstechnischen Gründen nicht gebaut werden. Dort sorgen flankierende Massnahmen für mehr Sicherheit. Vor rund einem Jahr wurden ausserdem an einigen Übergängen Drehlichter und Warnsignale auf Augenhöhe für Fussgänger angebracht.

Die bisherigen Massnahmen zeigen Erfolg. 2014 wurden mehr als 10 polizeilich registrierte Unfälle auf 1 Million gefahrene Kilometer gezählt. 2018 hat die Polizei noch 5,2 Unfälle auf 1 Million gefahrene Tramkilometer erfasst, in welche die Glattalbahn involviert war.