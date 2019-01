Glattfelder sollen gratis ins Internet

Am Bahnhof, im Glattzentrum, im Restaurant oder im Postauto – Auch wer ohne Flatrate-Abo auf dem Smartphone unterwegs ist, kann im Unterland an vielen Orten kostenlos ins Internet, Public-WLAN sei dank. Allerdings: Die Angebote sind an spezifische Orte gebunden, nicht selten sogar an eine Konsumation. Was Anderes ist es, wenn Städte und Dörfer flächendeckendes Gratis-Internet anbieten wollen. Während St. Gallen, Zürich oder Bern damit schon Erfahrungen sammeln – und teils auch wieder zurückkrebsen –, könnte im Unterland bald Glattfelden zu den Pionieren gehören. Bislang zeugt schwarz auf weiss allerdings erst ein einzelner Satz des Gemeinderats vom Vorhaben: In der jüngst veröffentlichten Broschüre der Legislaturziele 2018-2022 steht unter den Zielen des Ressorts Präsidiales «Ein kostenloses und flächendeckendes WLAN ist geprüft.»

«Gehen Sie mal nach Holland»

Die Idee zu einem solchen Angebot kam dem Gemeindepräsidenten höchst persönlich. «Gehen Sie nur mal ins Ausland, nach Holland zum Beispiel – da hat schon das ganze Land kostenloses Internet», schwärmt Ernst Gassmann. Bald schon sollen also auch die Glattfelder, beziehungsweise die Gäste und Touristen in Glattfelden, einen solchen Service in Anspruch nehmen können.

Noch bleibe aber einiges abzuklären. «Am liebsten wäre mir ja, wenn die Swisscom so etwas aufziehen könnte», sagt Gassmann. Vor allem bezüglich Finanzierung seien da noch einige Fragezeichen im Raum. «Wir werden nun auf potenzielle Anbieter zugehen und dabei auch prüfen, ob sich Möglichkeiten für ein Sponsoring ergeben.» Immerhin sei man in Glattfelden finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet.

Gegnerstimmen aus der Badi

Da und dort, so weiss der Gemeindepräsident, werde es auch Widerstand geben. Das habe sich unter anderem bei einem ersten Anlauf in Sachen Gratisinternet gezeigt, den das Dorf im Freibad vorgenommen hatte. «Dort haben einige Eltern dann gefunden, die Kinder seien doch so schon die ganze Zeit online – das müsse nun nicht auch in der Badi der Fall sein.» Doch an solchen Voten allein wird das Projekt nicht scheitern. Und eine grossangelegte Bedarfsabklärung unter der Dorfbevölkerung ist nicht geplant. Vorerst hat der Gemeinderat die ganze Legislatur lang Zeit, das Potenzial und die Möglichkeiten der Umsetzung zu eruieren. (Zürcher Unterländer)