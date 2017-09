Gleis frei für Modellbahnfreunde

Wie auf dem Flyer versprochen, begrüsste eine steil angestellte und somit geöffnete Barriere die Besucherinnen und Besucher der Modellbahnanlage Glattfelden. Bereits zum 28. Mal zeigten die Dampf- und Elektrolokomotiven was sie ‘drauf hatten. Der Tag der offenen Barriere, der unter den Modellbahnfreunden liebevoll TOB genannt wird, bot nicht nur Bahnliebhabern Einblicke in die Geschichte dieser Zugpferde, sondern ermöglichte auch Familien einen lohnenswerten Wochenendausflug.

Petrus schien dabei vor allem die Kinder beglücken zu wollen, denn die vom Regen nassen Schienen erlaubten keine erwachsenen Passagiere auf den Fahrgaststühlen — ausser als Begleitung für die ganz Kleinen. Weil nicht genügend Zugkraft wegen des Reibungsverlustes vorhanden war, entschieden sich die Lokfahrer nämlich zu diesem Schritt.

Amerikanisches Arbeitstier

Modellbahnfreund Heinz Hotz betreibt eine sogenannte Waldbahn, genauer gesagt eine «Lima Shay» Lokomotive. Ende des 19. Jahrhunderts soll sich der Tüftler Ephraim Shay, der die damaligen Holztransportmittel wie Schlittel und Pferde für als zuwenig effizient erachtet hatte, eine Lokomotive auf einen Plan gezeichnet haben, deren Rechte Seite offen war. Dies bedeutete raschen Zugriff auf den Dampfkessel und die wichtigsten beweglichen Teile. Diese bedurften ständiger intensiver Pflege mit dem Universalschmiermittel Öl.

Hobbybähnler und Vereinsmitglied Felix Meier präsentierte stolz seine Zahnradkomposition der Rorschach-Heidebahn.

Weltweit fahren noch rund 120 dieser Prachtslokomotiven herum. Das von Heinz Hotz in unzähligen Stunden gefertigte Exemplar war am Tag der offenen Barriere im Keller unterhalb des Clubhauses zu sehen. Hier unten parken die begeisterten 15 Aktivmitglieder ihre Lieblinge. Eine Art Hebebühne lädt sie direkt von der Schiene in ihre Garage wo je nach Art der Loki eine Batterie darauf wartet, sie wieder aufzuladen.

Ein Hauch von Pioniergeist

Der zweitägige Anlass auf dem Clubareal beim Schwimmbad Glattfelden sorgte mit einem breiten kulinarischen Angebot, zahlreichen Helferinnen und Helfern, Country-Musik und schnaubenden wie dampfenden Lokomotiven für einen Hauch von Wildwest und Pioniergeist.

Nicht weniger attraktiv waren die Elektrolokomotiven wie die Zahnradbahn der Rorschach-Heidenbahn, kurz RHB genannt. Besitzer und Aktivmitglied Felix Meier sagte stolz, dass alle Vereinsmitglieder sehr engagiert seien. «Seit meiner Pensionierung dreht sich der ganze Tag nur noch um Modelleisenbahnen», erklärte er weiter. (Zürcher Unterländer)