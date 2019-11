Grosser Sachschaden im Hallenbad

Das Hallenbad Embrach war am Samstagnachmittag Schauplatz eines Grosseinsatzes von Feuerwehr und Polizei. Im Technikraum im Untergeschoss des Gebäudes war es gegen 16.30 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen. Daraufhin wurden die Rettungskräfte alarmiert. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden, verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Vorfalls war das Hallenbad geöffnet. Für die Badegäste, die das Bad verlassen mussten, bestand keine Gefahr. „Der Vorfall hatte nichts mit Chemie zu tun, sondern dürfte eine technische Ursache haben“, erklärte Marc Besson, Mediensprecher der Kantonspolizei. Die in solchen Fällen routinemässig aufgebotene Chemiewehr kam denn auch nicht zum Einsatz. Der Sachschaden belaufe sich voraussichtlich auf über 100 000 Franken, so Besson.

Das Hallenbad blieb am Sonntag geschlossen. Wie lange die Schliessung dauert, wollte die Betriebsleitung gestern auf Anfrage des „Zürcher Unterländer“ nicht sagen. Die Gemeindeverwaltung werde demnächst informieren, hiess es. (dsh)