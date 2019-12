Grosses Herz braucht mehr Platz

Mit ihrer Idee hat eine Gruppe von engagierten Opfikerinnen den Nerv der Zeit getroffen. An Heiligabend wollen sie allen Bewohnern ihrer Stadt eine Gelegenheit bieten, sich zu treffen und gemeinsam einen fröhlichen Abend zu verbringen. Denn niemand soll über die ganzen Festtage allein Zuhause sitzen müssen. «Gemeinsame Weihnachten mit Herz» sind denn auch sehr beliebt in der Stadt Opfikon. So beliebt, dass nach dreimaliger Durchführung schon ein neuer Saal gesucht werden musste.

Zuletzt hatte die gemeinsame Weihnachtsfeier rund 100 Menschen angelockt. Das freute die Organisatorinnen, brachte sie jedoch auch unter Zugzwang, erzählt Monika Maurer vor der vierten Durchführung ihres Anlasses. Aus feuerpolizeilichen Gründen dürfen im angestammten Saal im reformierten Pfarrhauses nicht mehr Gäste empfangen werden. Weil aber weiterhin steigende Teilnehmerzahlen erwartet werden, habe man reagieren müssen. «Wir wollen niemanden abweisen. Deshalb gehen wir nun erstmals in den grossen Saal des katholischen Forums in Glattbrugg», sagt sie. Denn der kostenlose Anlass mit einem Apéro, ausgiebigen Nachtessen sowie Musik, Geschichten und Gesang soll wirklich allen offen stehen.

Muslime feiern auch mit

Die Feier wird betont unkomplizierte und bewusst nicht religiös gehalten. Wer mag könne trotzdem freiwillig den Weihnachtsgottesdienst oder die Mitternachtsmesse besuchen. «Wir hatten auch schon eine muslimische Schülerin dabei, die mit ihrer Mutter und der Schwester bei uns Weihnachten verbrachte», freut sich Maurer über die Integrationskraft ihres Anlasses. Auch seien eine ganze Familien, die nicht nur für sich feiern wollte, und natürlich viele ältere, alleinstehende Menschen gekommen.

Wer übrigens nicht selbst gehen oder fahren kann, wird sogar von einem eigens organisierten Fahrdienst abgeholt. Dutzende Einladungen hätten sie von Hand geschrieben und im Vorfeld verschickt, verrät Maurer. Via Telefon oder SMS (079 214 99 72) kann man sich weiterhin anmelden, muss man aber nicht. Denn auch spontane Gäste seien an Heiligabend willkommen, sagt Monika Maurer. Am neuen Ort gibt es Platz für bis zu 250 Personen. Das sollte vorerst reichen.