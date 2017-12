Grundstück gab mächtig zu reden

Wie sagt man so schön: Das spannendste kommt zum Schluss. An der Gemeindeversammlung in Bachebülach handelte es sich beim letzten Geschäft zwar nicht zwingend um den interessantesten Antrag, sicher aber um den kontroversesten.Ulrich Maag hatte bei der Primarschulgemeinde eine Einzelinitiative eingereicht. Diese soll die Bewirtschaftung der Landparzelle «Lachen» an der Püntenstrasse neu regeln. Im Initiativtext heisst es, dass die Schulpflege der Gemeindeversammlung einen Baurechtsvertrag für dieses Grundstück zur Abstimmung vorlegen soll. Er begründete seinen Antrag selbst: «Das Grundstück liegt in der Wohnbauzone und wird für Schulgebäude-Bauten nicht mehr benötigt.» Das Grundstück soll gemäss Gemeindeverordnung ertragsmässig optimal bewirtschaftet werden. «Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man verkauft das Land, oder es wird mit einem Baurechtsvertrag versehen.» Für Maag ist letzteres die klar bessere Lösung.

In den Baurechtsvertrag soll laut dem Initianten folgende Bestimmung aufgenommen werden: Eine Vertragsdauer von 50 Jahren. Dazu rechnete er vor: «Die Schulpflege würde dadurch 67 000 Franken Zinsen pro Jahr einkassieren. Auf 50 Jahre gerechnet wären dies 3,37 Millionen Franken. Geld, dass man gut in die Bildung investieren kann.»

Die Schulbehörde beantragte der Gemeindeversammlung aber, die Einzelinitiative von Maag abzulehnen. Der Grund: Aufgrund der laufenden Vorarbeiten zur Einheitsgemeinde erachtet die Primarschulpflege es als zwingend, am Besitzstand dieses Grundstückes nichts zu ändern. Das bedeutet, dass aktuell weder über einen Verkauf noch über eine Abgabe im Baurecht verhandelt werden soll.

Zwei Gegenanträge von «bekannten» Stimmbürgern

Soweit so gut. Dann kam aber Gemeindepräsident Franz Bieger ins Spiel. Eigentlich hatte er ja schon Feierabend, da die Versammlung der Politischen Gemeinde zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen war. «Es ist mir ein wenig unangenehm, mich in ein Geschäft einer anderen Behörde einzumischen. Ich mache das aber als Stimmbürger und nicht als Gemeindepräsident.» Er stellte in seinem Namen und jenem von sechs anderen Stimmbürgern zwei Gegenanträge. Beim Herunterlesen der weiteren Namen wurde allen klar: Die Anträge kamen vom Gemeinderat, der aber in dieser Situation nicht als Behörde agieren konnte.

Franz Bieger nahm vorweg: «Das Ziel, das Grundstück einer Wohnnutzung zuzuführen, ist umbedingt zu unterstützen.» Die sieben Stimmberechtigten erachten eine Ablehnung der Initiative jedoch als zwingend. Aber nicht aus den gleichen Gründen wie die Schulpflege. Es sei problematisch, Bauland für Wohnbauten im Baurecht an private Eigentümerschaften abzugeben: «Durch Erbgang und Verkauf können schwierige Eigentumsverhältnisse entstehen», sagte Bieger. Zudem fehlen im Initiativtext wichtige, öffentlich relevante Bestimmungen wie Verwendungszweck (Miet- oder Eigentumswohnungen), Mindestpreis und Zuschlagskriterien für das zwingend durchzuführende Bieterverfahren.

Der Ablehnungsantrag der Primarschulpflege würde laut Bieger rechtliche Folgen nach sich ziehen. «Die Behörde hätte die Einzelinitiative von Ulrich Maag mit einer Abstimmungsempfehlung, nicht mit einem Ablehnungsantrag vorlegen müssen.»

Zusammenfassend stellte die Siebnergruppe zwei Gegenanträge: 1. Die Gemeindeversammlung wolle beschliessen, die Einzelinitiative von Ulrich Maag mit der erwähnten Begründung der sieben Stimmberechtigten abzulehnen. 2. Die Primarschule sei zu beauftragen, so bald als möglich einen Antrag zum Verkauf des Grundstücks «Lachen» in einem sorgfältigen Bieterverfahren vorzulegen.

Zwei weitere Gegenanträge und Rückzug der Initiative

Damit nicht genug. Es folgten zwei weitere, fast identische, Gegenanträge. Sie lauteten: Die Schulpflege arbeitet einen Baurechtsvertrag aus und unterbreitet diesen im Jahr 2018 der Gemeindeversammlung.

Der Umstand von insgesamt vier Gegenanträgen bewegten Ulrich Maag letztlich dazu, seine Initiative zurückzuziehen. Da die Gegenanträge aber gestellt wurden, als die Initiative noch nicht zurückgezogen war, wurde trotzdem abgestimmt. Einserseits übder den Verkaufsantrag der sieben Stimmbrechtigten, andererseits über den Baurechtsantrag der zwei anderen Stimmbürger.

Die Bachenbülacher stimmtem mit 48 zu 27 Stimmen für den Verkauf des Grundstücks. Die Umsetzung dieses Antrags, über die danach auch noch abgestimmt wurde, erhielt 65 Ja-Stimmen gegenüber 14 Nein-Stimmen. Die Gemeindeversammlung wird vermutlich nächstes Jahr über die endgültigen Vorlage abstimmen.

Hotel, Restaurants und Shopping-Mall geplant

Auch die Politische Gemeinde unterbreitete den Stimmberechtigten ein Landgeschäft. Dieses wurde diskussionslos von einem grossen Mehr angenommen. Das behandelte Grundstück liegt zwischen der Grabenstrasse, dem Erlenweg sowie dem Coop-Megastore und dem Einkaufszentrum Parkallee und ist derzeit unbebaut. Nun soll dort ein Gewerbegebäude entstehen.

Der Gemeinderat beantragte dem Souverän den Verkauf des Grundstücks an eine Immobilienfirma aus Basel. Das Geschäft soll vorerst im Rahmen eines Kaufrechtsvertrags vollzogen werden. Der Grund: Der Gemeinderat kann dadurch Einfluss auf das Projekt nehmen. «Das Grundstück liegt im Gewerbe- und Indrustiegebiet, das für uns von grösster strategischer Bedeutung ist. Wir wollen genau wissen, was dort gebaut wird», sagte Gemeindepräsident Franz Bieger. Geplant ist ein Gewerbegebäude mit Verkaufsfläche, Hotelbetrieb, Gastroangebot und weiteren Dienstleistungsflächen.

Ob das Projekt wirklich realisiert wird, ist noch offen. «Es kann immer etwas dazwischenkommen. Aber wir müssen einen Schritt nach vorne machen», sagte Bieger. (Zürcher Unterländer)