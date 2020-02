Hackbrettmusik mal anders

Anders ist bei dem Musiktrio Anderscht so einiges. Einerseits die unübliche Instrumentenkombination – Kontrabass und zwei Appenzeller-Konzert-Hackbretter erzeugen zusammen eine nicht alltägliche Stimmung.

Beide Appenzeller Hackbretter haben jeweils fünf und nicht wie üblich drei Oktaven. Und es sind zwei Schweizer Unikate, entworfen vom Mitglied Fredi Zuberbühler, einem Appenzeller, worauf er mit seiner Tracht hinweist.

«Wir mögen Kontraste sehr.»Andrea Kind

Mitbegründerin von Anderscht

Zusammen mit Andrea Kind, Halb-Appenzellerin, gründete er Anderscht 2004 als Duo, später kam Jazzmusiker Roland Christen mit seinem Kontrabass dazu. «Die beiden wollten einfach anderes, Neues am Hackbrett ausprobieren, weg von den Traditionen, und sehen, was man alles machen kann», erklärt Christen die Idee der Gründer. Und so unterhielten Anderscht am letzten Samstag die fast gefüllte reformierte Kirche Wil bestens mit ihrem Programm «Schlagfertig». Organisiert hatte die Veranstaltung die Kulturkommission Hüntwangen-Wil-Wasterkingen.

«Wir mögen Kontraste sehr», sagte Andrea Kind zum Publikum. Diese gab es denn auch zuhauf. Gestartet wurde besonnen mit Astor Piazzollas «Oblivion», von ihm ertönte auch «Liber Tango» mit einem Appenzeller Einstieg. Johann Sebastian Bach war zu hören, darunter «Jesus bleibet meine Freude», Jazz von Kenny Dorham und Roland Christen, ein Medley aus drei berühmten Walzern, ein Klezmer, spanisches Temperament bei «Asturias» von Isaac Albéniz.

Volksmusik und Hardrock

Oft vermischten Anderscht verschiedene Stile von weit her mit Elementen der Schweizer Volksmusik, wie bei «7 Alp», das in der bulgarischen Folklore begann und stilistisch immer mehr Richtung Schweiz wanderte. Rock brachte das Trio gegen Ende mit Deep Purples «Smoke on the Water», das Zuberbühler als Schweizer Stück beschrieb, da es schliesslich vom Brand des Casinos während des Montreux Jazz Festival handle.

Die zweite Zugabe war dann tatsächlich aus der Schweiz, dem Appenzell, und trug den Titel «D Ruete verbroche». Um die Ruten, also die Schlagstöcke, hätte man sich angesichts des erschlagenden Tempos, das Andrea Kind anschlug, tatsächlich fast Sorgen gemacht.

Das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus und zweifachen Standing Ovations. Nach dem Konzert inspizierten viele Gäste die Hackbretter, die aus der Nähe wie Kunstwerke erschienen. «Fredi Zuberbühler hat sie mit einem CAD-Programm gezeichnet und geplant», erklärte Andrea Kind. Die beiden Unikate würden sich leicht im Klang unterscheiden – das eine sei etwas obertonreicher, «aber ich vermute, ungeübte Ohren nehmen das nicht wahr». Unterschiedliche Töne liessen sich auch durch die verschiedenen Hölzer der Ruten erzeugen. Nussbaum habe zum Beispiel einen weichen Klang, Weissbuche eigne sich für Hardrock.

Ein Rafzer fand mit seiner Begleiterin nur lobende Worte für den Auftritt: «Wir sind beide begeistert von dieser Vielfalt, diesem breiten Spektrum und dem Stil. Es gab Bach bis Deep Purple, und das technisch so hervorragend.»