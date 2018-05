Hässlicher Diskurs über Höri und Hochfelden

Wo wird Politik gemacht? An der Urne? Am Stammtisch? Zumindest bedingt der politische Diskurs stets eine ­Öffentlichkeit. Nun, die Herrentoiletten beim Bülacher Rathaus sind öffentlich. Und genau dort wird derzeit die Frage vom Verhältnis der Bülacher zu ihren Nach­barn in Hochfelden und ­Höri verhandelt.

Während die eine, offen­sichtlich von falsch verstandenem Lokalpatriotismus getriebene Seite Bülachs Postleitzahl an verschiede Kacheln schmierte, hat es jemand gewagt, quer über den Spiegel 8182 zu schmieren, ­ergänzt durch die Zeile: «Möchte gern Hochfelde». Das wie­derum hat einen weiteren Sachbeschädiger dazu verleitet, über dem Pissoir gleich «Höri, Hochfälde und alles» zu verwünschen.

Mag ja sein, dass Bülachs Stadtpräsident Mark Eberli sich eine öffentliche Debatte um die Stadt- und Quartieridentität gewünscht hat. Die Verschmutzung öffentlicher Toiletten dürfte damit allerdings kaum gemeint gewesen sein. (Zürcher Unterländer)