Handgemachtes nebst viel Kulinarik

20 Stände boten bei der zwölften Auflage des Weihnachtsmarktes neben viel Kulinarischem auch eine Auswahl an handgemachten Kleinigkeiten. Jung und Alt schlenderten durch den Weihnachtsmarkt, liessen sich von den Glühwein- und Bratwurst-Düften anlocken. Das Raclettebrot am Punschstand des Turnvereins fand regen Anklang. An diesem Stand gab es auch hübsch präsentierte Käse-und Fleischplättli aus der Hütte Hochfelden zu erstehen. «Bei uns läuft es gut», sagte Daniela von Känel, Mitglied des Turnvereins.

Über ein potenzielles Weihnachtsgeschenk dachte Maja Maag aus Oberglatt am Stand der Schwestern Barbara Grob und Silvia Röschli nach. Ein selbst gehäkeltes Tuch in zarten Pastellfarben, das gleichzeitig zum Putzen oder als Peelingtuch gebraucht werden kann, war ganz nach ihrem Gusto. «Soll ich es verschenken oder lieber für mich selbst brauchen?» Die Kundin war sich nicht ganz schlüssig. «Ich möchte mich bei diesem Weihnachtsmarkt inspirieren lassen und gleichzeitig die Stimmung einfangen», sagte sie und drehte bewundernd eine gehäkelte Weihnachtskugel in den Händen.

Zahlreiche Kunden degustierten den Alpkäse aus dem Valle Maggia bei Zefferino Zanoni und Sohn Gino. Kunde Heinrich Wüst aus Hochfelden liess es sich nicht nehmen, den Käse zu probieren. «Ich habe mich irgendwie hierher verlaufen. Der Käse schmeckt sehr fein, und nun möchte ich die Geselligkeit geniessen.»

Vom Hobby zum Beruf

Mit ihren Artikeln aus Glas konnte auch die Bassersdorferin Brigitte Busch punkten. «Ich bin in Hochfelden aufgewachsen und stelle deshalb gerne hier aus.» Was vor 25 Jahren als Hobby angefangen habe, sei nun zum Beruf geworden. Die Künstlerin zeigte ihre Kreationen aus Glas, welche in der zaghaften Dezembersonne mit dem Licht spielten.

Für einen guten Zweck verkaufte Manuela Hug, welche erst seit einem Jahr in Hochfelden wohnt, Hot Dogs. «Je nach Erfolg werden wir noch definieren, welchem Verein wir den Erlös zukommen lassen», sagte sie. Der Familienverein wartete mit zehn Litern köstlich duftender Gerstensuppe auf – «nach Rezept meiner Mama», wie Tanja Glauser verriet.

Am Stand nebenan probierte Therese Bichsel aus Höri verschiedene Armbänder am Modeschmuckstand der Embracherin Jasmin Travailleur an. «Ich liebe Klunker und Perlen», verriet sie und erstand ein kleines Weihnachtsgeschenk. «Vielleicht kaufe ich gleich noch ein Armband für mich selbst.»

Treffen mit Kollegen

Während der Hochfelder Karl Pavoni vor allem Kollegen treffen und mit ihnen etwas trinken wollte, traf man Gemeindepräsidentin Simone Caneppele beim Bummeln an. «Ich bin auf der Suche nach liebenswerten Kleinigkeiten», erzählte sie und liebäugelte mit handgemachten Armbändern. OK-Präsident Marc Hafner hingegen zog es eher zu Währschaftem hin. «Mich kann man mit einem Stück Käse glücklich machen.» Zudem habe er bereits ein Glas Honig gekauft.

«Und gemeinsam mit meiner Freundin werde ich noch das passende Schmuckstück für sie aussuchen.» Unterdessen wendete Erich Leu, Präsident des Turnvereins, unermüdlich Bratwürste und Cervelats. «Zum zweiten Mal zeichnen wir vom Turnverein zusammen mit der Gemeinde für den Weihnachtsmarkt verantwortlich. Dank Wetterglück scheint es wiederum ein Erfolg zu sein.»