Harte Arbeit bei Dunkelheit und Kälte

Wer an diesem Wochenende ab 21.46 Uhr am Bahnhof Bassersdorf ausstieg, bemerkte an zwei «stillgelegten» Gleisen rund 20 geschäftige Arbeiter in orangefarbenen Overalls. Weil in Bassersdorf insgesamt sechs Weichen und 200 Meter Gleis ersetzt werden müssen, kommt es für die Gleisarbeiter an den beiden ersten Märzwochenenden zu je drei Nachtschichten. «Jeder Mitarbeitende und jede Baumaschine muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein», umschreibt Bauführer und Sicherheitsleiter Patrick Aebi die minuziöse Planung des Bauprogramms.

Schwere Betonschwellen

Noch bei Tageslicht im Klotener SBB-Lager zusammengestellt, erreichte ein stattlicher Bauzug mit zwei aneinandergekoppelten Lokomotiven des Typs «SBB Am 841» in der Dunkelheit den Bahnhof Bassersdorf. Auf dem einen der zwei gesperrten Gleise stand er dann bereit und bot einen imposanten Anblick. Geladen: 200 Meter neues Gleis und 6 neue Weichen. Besoners ins sich hatten es für die Arbeiter aber die mitgelieferten langlebigen Betonschwellen. Weil am Weichenanfang, auch «Zunge» genannt, die Betonschwellen aus Gründen der Stabilität etwas mehr in die Breite ragen müssen, kam hier für die Endmontage Muskelkraft zum Einsatz. Die sieben warm eingepackten Arbeiter riefen sich jeweils kurze Kommandos zu, während ihre Stirnlampen die nebelverhangene Nacht fast gespenstisch erleuchteten.

Die schwerste und stärkste Maschine war der SBB-Schienenkran. Am Steuer leistete Beat Probst eine Nachtschicht. Ihm oblag die Aufgabe, Stück um Stück der neuen Gleise vom Bauzug abzuladen, und die ausgebauten Gleise wieder aufzuladen. Die im SBB-Jargon genannten «Gleisjoche» sind jeweils eine Einheit aus gleichlangen Gleisen, fertig montiert für einen schnellen Ein- und Ausbau. Dank einer Vielzahl von Scheinwerfern und Leuchten konnte Kranführer Probst seine «Ware» fast zentimetergenau an den Bestimmungsort abladen. Sogar eine Kamera half ihm dabei als zusätzliches Auge bei dieser hochkonzentrierten Arbeit. Kälte verlangsamt Arbeiten

Bevor die neuen Gleise eingesetzt werden können, müssen die alten noch von Hand mit der Trennscheibe durchgeschnitten werden. Arbeitsleiter Akjim Djemaili beaufsichtigte die Arbeiten seiner vier Gleismonteure und zwei Sicherheitswärtern mit Argusaugen. «Es geht bei dieser Kälte alles etwas langsamer», stellt er fest und ergänzt trotzdem zuversichtlich, dass die Ablade- und Ausbauphase der Gleise bis spätestens fünf Uhr früh beendet sein werde. Denn bereits um sieben Uhr löste der nächste Bautrupp die erste Nachtschicht ab, um den Schotter im Gleisabschnitt auszuheben. Einen Höhepunkt bildet laut Bauführer Patrick Aebi schliesslich eine computergesteuerte Stopfmaschine, welche die «Weichen und Gleise milimetergenau in ihre abschliessende Lage bringt». Der Bahnhof Bassersdorf ist am kommenden Wochenende vom 9. bis 12. März jeweils ab Freitagabend 21.46 nur eingeschränkt befahrbar (Zürcher Unterländer)