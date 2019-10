Heidi kommt nach Glattfelden

Aufführung in Glattfelden

Das Märlimusical «Heidi, wo bisch du dihei?» findet in der Mehrzweckhalle Eichhölzli am 27. Oktober um 14 Uhr statt und dauert rund zwei Stunden. Geeignet ist es für Kinder ab vier Jahren.



Der Vorverkauf läuft über die Ticketcorner Vorverkaufsstellen, über www.ticketcorner.ch oder unter der Hotline 0900 800 800. Die Sitzplätze sind unnummeriert und es gibt freie Sitzplatzwahl. In Bülach wird das Stück am 18. Januar aufgeführt, in Kloten am 1. Februar. Weitere Informationen unter www.maerlimusicaltheater.ch. (rh)