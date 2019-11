Heilpädagogische Schule stellt Erweiterungsbau vor

Die jüngere Geschichte der Heilpädagogischen Schule Bezirk Bülach (HPS) ist eine Erfolgsgeschichte. Im Mai 2017 beschloss die Delegiertenversammlung der 21 angeschlossenen Gemeinden den Ausbau der Schule einstimmig. An der Volksabstimmung simmten die Zweckverbandsgemeinden den Plänen und einem Kredit von knapp elf Millionen Franken mit rund 77 Prozent Ja-Stimmen zu.

Im Mai 2018 erfolgte der Spatenstich. Und am vergangenen Samstag konnte Giorgio Hofer, Präsident der Schulkommission, die Delegierten und weitere Gäste zur Einweihungsfeier begrüssen.

Während der intensiven Bauphase musste der ganze Schul- und Betreuungsbetrieb in diesem Jahr zwischen den Frühlings- und Herbstferien nach Kaiserstuhl umziehen. Ein Schulbus brachte die Kinder täglich zum neuen Schulhort und holte sie nachmittags wieder ab.

Schulleiterin Caroline Piffaretti, sie arbeitet mehr als zehn Jahre an der HPS, ist über die Periode im Externat des Lobes voll: «Der Umzug ist reibungslos verlaufen. Alle beteiligten Personen nahmen die Herausforderungen positiv an. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Phase in Kaiserstuhl ohne Reibungsverluste vonstattengeht.»

Flexible Aula

Auch die Bauarbeiten hatten es in sich. Innerhalb von nur drei Tagen brachten Spezialtransporter die bis zu 19 Meter messenden vorgefertigten Elemente für den neuen Trakt auf die Baustelle. Die grosse Aula mit angeschlossener Küche lässt sich leicht unterteilen, damit der Lärmpegel während des Mittagessens nicht zu hoch ansteigt. Die Schulküche befindet sich im renovierte Altbau, kochen ist ein zentrales Ausbildungselement. Zum Erneuerungsprogramm gehörte auch eine vielfältige Gestaltung des Aussenraums. Dort können sich Schülerinnen und Schüler ihren Fähigkeiten entsprechend bewegen.

Die Erne AG in Laufenburg hat den Ausbau designt. Bild: Balz Murer.

Vier Unternehmer bewarben sich um den Zuschlag für das Erweiterungs- und Ausbauprojekt. Gewonnen hat den Wettbewerb die Erne AG in Laufenburg, zusammen mit dem Büro Hornberger Architekten aus Zürich. Geschäftsführer Thomas Zumsteg sagt: «Das Gewinnerprojekt war zugleich das günstigste. Und ich bin zuversichtlich, dass wir den Kreditrahmen einhalten können.» Dazu trug Bauherrenberater Thomas Brocker aus Teufen nicht unwesentlich bei.

Nächster Ausbau droht

Die HPS wurde 1995 in Winkel als Tagesschule mit einem Platzangebot für 45 Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen eröffnet. Schon bei der Eröffnung mussten vier zusätzliche Plätze geschaffen werden. Zugemietete Schulräume halfen das Bedarfsproblem einigermassen zu lösen, die Werkschule wurde nach Kloten und die Oberstufe nach Bülach ausgelagert. Heute unterrichten und betreuen rund 50 Personen 75 Schülerinnen und Schüler im angebauten neuen Trakt und in den renovierten Räumen der bestehenden Anlage.

Bedingt durch das Bevölkerungswachstum wird es aber unumgänglich sein, nächste Ausbauschritte ins Auge zu fassen um das Ziel der Schule zu erreichen, allen Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung eine optimale Entwicklung zu ermöglichen.