Helvetic Airways treibt Flottenumbau voran

Die geleaste neue Embraer mit 104 Plätzen werde in die vorhandene Embraer-Flotte der Helvetic Airways eingegliedert und für eigene Flüge sowie für Operationen im Rahmen eines so genannten Wet-Lease-Abkommens mit Swiss eingesetzt, teilte die Gesellschaft am Montag mit.

Nun sollen drei weitere Maschinen im Monatsrhythmus folgen. Nach dem Austausch der Flugzeuge werde die Helvetic Flotte ab Sommer 2019 aus 11 Embraer E190-E1 bestehen. Im Herbst 2019 soll dann die erste von 12 modernen Embraer E190-E2 zur Flotte stossen. Mit den neuen Flugzeugen soll nach der bereits erfolgten Ausflottung von drei Fokker 100 die operationelle Stabilität im Flugbetrieb gewährleistet werden. Die insgesamt vier Maschinen vom Typ Embraer E190-E1 werden laut Mitteilung vom dänischen Leasinggeber Nordic Aviation Capital geleast. (mcp/sda)