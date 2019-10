Hewlett-Packard Schweiz zieht von Dübendorf in den Glatt Tower

Nach vielen Jahren an der Überlandstrasse 1 in Dübendorf zieht HP nur wenig weiter nordwärts und bleibt so dem Glattal treu. «Wir freuen uns auf unsere modernen Büroräume mit traumhaftem Ausblick übers Glattal», wird Adrian Müller, Managing Director HP Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

In den neuen Büroräumlichkeiten realisiert das Unternehmen das eigene «Office of the future»-Konzept. Im obersten Stock steht HP ein Event-Stockwerk zur Mitbenützung zur Verfügung. So kann das Unternehmen selbst grössere Kunden- und Partnerveranstaltungen weiterhin in unmittelbarer Nähe zu den eigenen Büros durchführen.

Zudem ziehen die heutigen Nachbarn, DXC Technology und Hewlett Packard Enterprise (HPE), ebenfalls in den Glatt Tower. Zu den Gründen für den Umzug schreibt HP, dass dieser notwendig wurde, weil der Mietvertrag am alten Standort auslief und nicht mehr verlängert werden konnte.

Baumarkt Hornbach kauft alten HP-Standort

Seit November 2015 sind die beiden Firmen HP Inc. (HP) und Hewlett Packard Enterprise (HPE) getrennt, vereint einzig durch ihren gemeinsamen Sitz in Dübendorf. Wie das Branchen-Magazin Inside-channels.ch schreibt, hat HPE den Sitz in Dübendorf an den Baumarkt Hornbach verkauft.

Das deutsche Unternehmen ist seit 2002 in der Schweiz aktiv und betreibt hier sieben Märkte. 2018 wurde in Affoltern am Albis der erste im Kanton Zürich eröffnet. (red)