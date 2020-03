Hier können Kinder richtig kreativ sein

In den Räumlichkeiten an der Erachfeldstrasse 12 mitten in Bülach herrscht reger Betrieb. Noch sind zwar keine Kinder am Malen, Zeichnen oder Experimentieren, dafür hat die Helfer-Crew rund um Projektleiterin Gabriela Lenherr das alte Gebäude auf Vordermann gebracht. Die Wände wurden neu gestrichen, Teppiche herausgerissen, Stromkabel eingezogen und Schreinerarbeiten erledigt. Auch ein neuer Durchgang zwischen zwei Zimmern wurde geschaffen, um einen grösseren Raum entstehen zu lassen. «Für unser neues Kursangebot wollten wir bewusst auf Räumlichkeiten in einer Schule verzichten. In einer schulfernen Umgebung sind die Kinder wahrscheinlich schneller mutig und kreativ», betont Gabriela Lenherr.

Momentan stehen vier Kurse für Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren im Angebot. Während jeweils zwei Stunden am Samstag oder am Montagabend stehen bei den Quartalskursen Malen und Zeichnen sowie Comic auf dem Programm. Dazu kommen Ferienkurse. «In idyllischer, stiller Umgebung sollen die Kinder mit Farben, Formen und Techniken experimentieren dürfen, Lösungswege suchen und ihrem Bild persönlichen Ausdruck geben», sagt die ausgebildete Handarbeitslehrerin, welche vor fünf Jahren das Lehrmittel «Magie der Bilder» herausgegeben hat.

Wichtig für eine Teilnahme sei nicht nur das Talent, sondern auch die Freude, gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen und mit Ideen zu spielen. «Die Kinder sollen gern mit Farben und Linien experimentieren, auch wenn die Sprache fehlt.»

Soll für alle zugänglich sein

Wie kam es zu diesem neuen Angebot des Fördervereins Bildstill, welches für alle Kinder und Jugendliche zugänglich sein soll? «Die Bildschule Schweiz ist anlässlich einer Werkschau im Rahmen von Begabtenförderungsunterricht auf mich zugekommen», erzählt Lenherr, welche seit 35 Jahren Unterricht im gestalterischen Bereich erteilt und zudem einen einjährigen Vorkurs an der Zürcher Hochschule der Künste absolviert hat.

Im November 2018 habe sie das Projekt in Angriff genommen, und im Oktober 2019 wurde der nicht gewinnorientierte Förderverein gegründet. «Der Name Bildstill lehnt sich an den Begriff windstill an – Sinnbild für Ruhe und Stille, eine Voraussetzung, dass Neues entstehen kann.»

Schon als Kind habe sie gerne gemalt, gezeichnet, fotografiert und gestaltet. Nun freut sich die 58-Jährige darauf, ihre grosse Erfahrung weiterzugeben. «Ich freue mich auf die Kinder und bin gespannt, was in diesen Räumen entsteht.»Bald schon werden unter anderem Murmeln in Tinte getaucht, über ein Blatt gerollt und Spuren mit Spielzeugautos gelegt.

Stifte in allen Farben, Papier und verschiedene Werkzeuge liegen bereit. Gemeinsam soll gestartet werden, dann dürfen die Kinder unter Anleitung ihre Kreativität ausleben. «In diesen Werkateliers gibt es Platz für Fantasie. Die Kinder dürfen ausprobieren, ändern, überdenken, mutig sein. Jedes Kind trägt eigene Bilder in sich.»