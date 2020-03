Hier soll der Aussichtsturm hinkommen

In den 13 Gemeinden der Region Glattal sind heute 14 Aussichtspunkte von regionaler Bedeutung definiert – ein Aussichtsturm zum hochklettern gibt es allerdings nicht. Das soll sich ändern. Das Forstervier Hardwald will im Jahr 2021 mitten im Gebiet Herrenholz, in der Mitte des Hardwalds, einen hölzernen Aussichtsturm errichten, auf dem Gemeindegebiet von Dietlikon. Die Kostenvorstellung gemäss bisheriger Schätzung: 1,2 Millionen Franken, getragen von den Verbandsgemeinden (ohne Nürensdorf aber mit Kloten), beziehungsweise finanziert mit der Jubiläumsausschüttung der Zürcher Kantonalbank von 30 Franken pro Einwohner.

Während das definitive Bauprojekt für den Turm noch nicht vorliegt, kann sich dieser Tage doch bereits die gesamte Bevölkerung zur grundsätzlichen Turm-Idee äussern. Noch bis zum Dienstag, 31. März liegen nämlich die diesbezüglichen Anpassungen des Regionalen Richtplans Glattal öffentlich auf.

Von öffentlichem Interesse

Man beurteile das Vorhaben als eine «Stärkung des Naherholungsangebots für das gesamte Glattal», heisst es seitens der für den Richtplan zuständigen Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG). Mit dem Richtplaneintrag kann das öffentliche Interesse deklariert und eine Rechtsgrundlage für den Aussichtsturm geschaffen werden.

Während der Zeit der Planauflage kann jedermann zum Revisionsentwurf Einwendungen erheben. Die entsprechenden Unterlagen können auf den Stadt- und Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinden eingesehen werden.

Anpassung der Statuten

Der Aussichtsturm ist nicht die einzige Angelegenheit, im Rahmen derer sich die Glattaler mit ihrer Planungsgruppe auseinandersetzen: Am 17. Mai findet in sämtlichen Verbandsgemeinden der ZPG eine Abstimmung über die Totalrevision der Statuten statt. Diese Revision ist nötig, um das Papier an das übergeordnete Gemeindegesetz anzupassen. Die wichtigste Änderung betrifft die Vorschrift, dass Planungsgruppen eigene Budgets und Jahresrechnungen führen müssen.