Hier sorgen die Lotsen für Ordnung in der Luft und auf den Pisten

Die Aussicht ist traumhaft. Von keinem anderen Ort am Flughafen hat man einen derart einzigartigen Blick über die Pisten wie vom Tower. Doch verträumt in den Himmel blicken ist nicht. Wer hier arbeitet, braucht einen kühlen Kopf und muss auch bei Hektik den Überblick bewahren.

Mindestens vier Lotsen der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide arbeiten im Tower, während der Flugbetrieb in Kloten geöffnet ist. Weil sie sich dabei so stark konzentrieren müssen, arbeiten sie im Schichtbetrieb und jeweils nie länger als zwei Stunden am Stück.

Jeder der sogenannten Air Traffic Controller (ATCO) hat dabei einen anderen Job. Der Supervisor leitet den Betriebsablauf und ist auch für externe Anfragen die Ansprechperson. Der Supervisor arbeitet nicht vorne bei den Arbeitsplätzen an den grossen Fenstern, sondern sitzt etwas zurückversetzt. Er ist auch derjenige, der eine der wichtigsten Entscheidungen am Flughafen trifft: Er bestimmt, mit welchem Pistensystem geflogen wird.

Anspruchsvolle Aufgabe

Am Arbeitsplatz vorne links an den Fenstern sitzt normalerweise der Lotse, der für die Clearance Delivery zuständig ist. Dieser weist den Flugzeugen nicht nur die Startpiste zu, sondern er überwacht auch, ob die Piloten die ihnen zugeteilten Slots für den Abflug überhaupt einhalten können. Zudem vergibt die Clearance Delivery den «Squawk». Als Squawk wird in der Fliegerei der vierstellige Transpondercode bezeichnet, mit welchem das Flugzeug während des Flugs auf dem Radar identifiziert wird.

Rechts neben der Clearance Delivery ist der Arbeitsplatz des Ground Controller. Die Festlegung der Abflugsequenz – welcher Flieger startet wann –, aber auch die Koordination der Bewegungen auf dem Bodenbereich des Flughafens fällt in seinen Aufgabenbereich.

Daneben gibt es schliesslich noch den Aerodrome Controller. Die Aufgabe ist zu Spitzenzeiten derart anspruchsvoll, dass sie dann auf zwei Lotsen aufgeteilt wird. Der Aerodrome Controller erteilt die eigentlichen Start- und Landeerlaubnisse und gibt die Kreuzungen von Pisten frei. Er ist dabei stark auf die Arbeit der anderen beiden Positionen im Tower angewiesen. Und, ganz wichtig: Der Aerodrome Controller steuert auch die Pistenbefeuerung sowie die übrige Beleuchtung des Flughafens.